±ÊÀ¥è½»Ò¡õÆ£¸¶ÂçÍ´W¼ç±é¡¢Æâµ¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡ßÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¤Î½ã°¦¡¡¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¼Â¼Ì²½¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ÊÀ¥è½»Ò¤ÈÆ£¸¶ÂçÍ´¤¬12·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§59¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Æ£¸¶ÂçÍ´
¡¡¸¶ºî¤ÏGAÊ¸¸ËÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡£¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤ÄÂç³ØÀ¸¡¦¶õÌî¤«¤±¤ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¼ø¶È¤Ç¡¢°ì¿ÍÀÅ¤«¤ËËÜ¤òÆÉ¤à½÷À¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢³ØÀ¸ÎÀ¤Î¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥¹²ñ¤ËÌµÍý¤ä¤ê»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤±¤ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¡¦Åß·î¾®½Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¶µ¼¼¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¡¢¶¯¤¯À¸¤¤ëÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê½÷À¡¦Åß·î¾®½Õ¤Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥³¥¢¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë±ÊÀ¥¡£¤½¤ó¤Ê¾®½Õ¤Î¼ø¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢Â¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¶õÌî¤«¤±¤ëÌò¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌµÂÌ¤Å¤«¤¤¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ£¸¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡ØÌ±²¦R¡Ù¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Îseason7¡Ù¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸åÆ£¸¿Í»á¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù±Ç²è¡Ø¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£±ÊÀ¥è½»Ò
Åß·î¾®½Õ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹±ÊÀ¥è½»Ò¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÌÕÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®½Õ¤Ï1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÕÌÜ»ØÆ³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸Êý¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®½Õ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ñ³¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈà½÷¤ÎÁ°¸þ¤¤Ç¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÆü¡¹³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¾®½Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ü¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë²¹¤«¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£¸¶ÂçÍ´
³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àä»¿»£±ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë1¿Í1¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£¡ÖÌÕÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¼Çµï¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡£¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
ÇùÁ³¤È¡¢¡ØÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¿¿¤Ã°Å°Ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¸í²ò¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Î²¹¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆ÷¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÀ¼¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ë¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ð¡¹¤·¤¯Î®¤ì¤ëÂº¤¤»þ´Ö¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·¡Ê¸¶ºî¡Ë
¾®Àâ¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¡¢MBS¤µ¤Þ¤Ë¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡¢¸¶ºî¤Î³Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê·Á¤ØºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢Êª¸ì¤Î²¹ÅÙ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÎØ³Ô¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¯½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
