今夜『Mステ』出演者＆楽曲一覧 話題のオーディションで注目を集めたROIROM初登場
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、きょう14日午後9時から放送される。
【写真】話題の初登場ROIROMほか、出演者写真
今回は、話題のオーディションで最終審査まで残り、注目を集めた本多大夢と浜川路己の新アイドルデュオ・ROIROMがMステ初登場。19日配信リリースのプレデビュー曲「Dear DIVA」を披露する。
「Dear DIVA」のパフォーマンスについて、「サビの“DDポーズ２がキャッチーなので注目してください」と本多。浜川も「舞踏会のようなダンスブレイクもかっこいいので、ポイントです！」とコメントした。また、初出演となるMステでのステージに向け、「切なさの中に力強さがあって、どこか懐かしさも感じるメロディーになっています。熱い男を演じますので、楽しみにしていてください」（本多）、「一途な愛を歌った曲になっています。パフォーマンスも含めて『Dear DIVA』の世界観を楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
このほか、Mステ13年ぶりの出演となるAqua Timezは、ドラマ『ごくせん』第３シリーズ主題歌「虹」を17年ぶりに、映画『ブレイブストーリー』主題歌「決意の朝に」を16年ぶりに披露。木村カエラは2009年リリースの結婚式定番ソング「Butterfly」をMステで６年ぶりに、BE:FIRSTは、マイケル・ジャクソンが在籍したジャクソン５の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」を“THE FIRST TAKE ver.”としてパフォーマンスする。
■出演アーティスト
Aqua Timez「虹」「決意の朝に」
木村カエラ「Butterfly」「君の傘」
櫻坂46「Unhappy birthday構文」
BE:FIRST「I Want You Back -THE FIRST TAKE ver.」-
離婚伝説「ファーストキス」
ROIROM「Dear DIVA」
【写真】話題の初登場ROIROMほか、出演者写真
今回は、話題のオーディションで最終審査まで残り、注目を集めた本多大夢と浜川路己の新アイドルデュオ・ROIROMがMステ初登場。19日配信リリースのプレデビュー曲「Dear DIVA」を披露する。
「Dear DIVA」のパフォーマンスについて、「サビの“DDポーズ２がキャッチーなので注目してください」と本多。浜川も「舞踏会のようなダンスブレイクもかっこいいので、ポイントです！」とコメントした。また、初出演となるMステでのステージに向け、「切なさの中に力強さがあって、どこか懐かしさも感じるメロディーになっています。熱い男を演じますので、楽しみにしていてください」（本多）、「一途な愛を歌った曲になっています。パフォーマンスも含めて『Dear DIVA』の世界観を楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
■出演アーティスト
Aqua Timez「虹」「決意の朝に」
木村カエラ「Butterfly」「君の傘」
櫻坂46「Unhappy birthday構文」
BE:FIRST「I Want You Back -THE FIRST TAKE ver.」-
離婚伝説「ファーストキス」
ROIROM「Dear DIVA」