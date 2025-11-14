「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」――そんなユニークなアプローチで人気を集めているのが『株トレ──世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。発売以来、個人投資家の間で評判となり、多くの読者から高い評価が寄せられています。著者は、ファンドマネジャーとして2000億円超を運用した経験を持つ楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から本書のポイントをお伝えします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

トレンドには逆らわない

投資主体別の売買動向を見てみると、多くの個人投資家は株価上昇時に売り、下落時に買う「逆張り」の傾向にあることがわかります。

一方、海外投資家は、上昇時に買い、下落時に売る、「順張り」で動く傾向にあります。

海外投資家は資金量が大きいため、一度買いが始まると数日〜数週間続くこともあります。売りも同じです。

チャートや出来高には、こうした大口の投資家の動きが表れます。著者の窪田さんは、彼らが作るトレンドを読み取り、その勢いに乗ることが、個人投資家にとって有効な手法だと言います。

「上がった株は怖い」「もう少し下がってから買いたい」と考える人も多いかもしれませんが、トレンドに乗って上昇中は保有を続け、下がったら迷わず損切りする。それこそが、個人投資家にとって賢い戦略なのです。

あなたなら、どうする？

それでは、『株トレ』に掲載されているチャートを見てみましょう。

あなたは3ヵ月前に850円で購入し、現在株価は920円に上昇しています。

この時点で、どんな投資判断を出しますか？ 買い、売り、様子見？

移動平均線はトレンドを示す

13週、26週移動平均線ともに、ゆるやかな上昇が継続しています。

窪田さんは、このチャートであれば、そのまま保有継続か、買い増しがよいといいます。トレンドが続く限り、焦って利確せずに含み益を伸ばすのが賢明です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）