お笑いタレント・みなみかわ（43）が13日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。父親の職業を明かした。

今回は3年ぶりに復活となった名物企画「芸人体当たりマン決定戦」が放送された。メンバーも一新して行われ、最初の競技「ぐるぐるバット相撲」のVTRが流れた。

同競技はバットを軸にしてその場で10回転した後に相撲を取るというもの。この競技でみなみかわが対戦したのはピン芸人のお見送り芸人しんいち。対戦前、みなみかわが「古巣の仲間として…バッチバチいくから」と宣言した。

対するしんいちは「勝たせてください」と懇願。また、勝者にはもう1試合用意されていると伝えられると「ホンマに勝たせてください」と再度お願いしつつ「言うで」とみなみかわの情報を暴露すると脅した。

これに「俺、別に困ることないからどうぞ」と臨むところだとしたみなみかわ。しんいちは「お父さん経験人数1人」と暴露すると、みなみかわは「ええやないか!お母さんだけで誇りやろ!」と即座にツッコミを入れていた。

この掛け合いにスタジオは微妙な空気となっており、みなみかわは「毎回スベるんですけど…これ」と不満顔。VTR後のスタジオトークでも「毎回言うんですよ。僕の親父が経験人数1人ってこと。毎回言うけど、毎回ウケない。でもずーっとコイツ言う」と不満が口をついた。

懲りずに暴露し続けているとされたしんいちは「芸人のお父さんやのに…経験人数1人ってダサく見えちゃって」と、自身の考えを明かすと、みなみかわは「公務員やぞ!!うちの親父!!」と立ち上がってにらみを利かせた。このやりとりにはスタジオで笑いが広がった。