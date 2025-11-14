熊本県内各地で記録的な大雨を観測した８月、浸水した軽自動車から運転手ら４人を救助したとして、熊本県警天草署は１３日、同署で天草市の男性３人を表彰した。

３人は同市栖本町の農業、原田茂さん（７６）、ともに自営業の松尾圭悟さん（５１）と浦田欣吾さん（６８）。

同署によると、原田さんは８月１１日午前１０時半頃、大雨による増水で道路から冠水した水田に流され、沈みかけている車を発見。現場近くの自宅にいた松尾さんに協力を求めたところ、そこにいた浦田さんも加わってくれ、３人で救助活動を始めた。

車内には幼児から高齢者までの女性４人がいた。浦田さんは木にくくりつけたロープを手に、胸まで水につかりながら約２０メートル離れた車の窓枠に結びつけた。その後、松尾さんがロープ伝いに４人を安全な場所に誘導し、原田さんが避難場所に連れて行ったという。

松本建治署長は「勇気ある行動に感謝申し上げます」と述べた。感謝状や県警マスコット・ゆっぴーのぬいぐるみを受け取った松尾さんは「（当時は）助けなければという使命感があった。命を助けられて良かった」と話した。