テレビのバラエティ番組に出演し、個性的なキャラクターが人気を呼んだ「タケノコ王」こと風岡直宏さん。「タケノコの生産は儲からない」と言われるなか、年間300日、山に入っては手入れをほどこし、ついには希少種の量産も実現。謎に包まれたこの男、いったい何者だったのでしょうか？

タケノコ王としてテレビ番組で人気者になるも…

タンクトップも地下足袋もピンクで、タケノコを掘る鍬もピンク仕立て。そんなタケノコ農家らしからぬいでたちと濃いキャラでテレビのバラエティ番組『沸騰ワード10』に登場し、一躍人気者になったタケノコ王・風岡直宏さん。フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さんといった著名人やアイドルなど、多くの芸能人とも共演を果たしています。

しかし、風岡さんの素顔はテレビとは別もの。約5000坪の竹林を持ち、山に入って働くのは年間300日以上。2月から6月にかけての旬のシーズンともなると、収穫したばかりのタケノコを直売所『風岡たけのこ園』に立って販売する生活を続けてきました。

「テレビはパフォーマンスです。タケノコ農家として真摯にタケノコの栽培に取り組む本来の僕の姿ではありません。にもかからず、店頭で『ピンクのタンクトップを見たかった』『真面目すぎておもしろくない』とささやかれるなど、バラエティ番組のイメージを要求されることが多くて…。正直、つらかったですね」

風岡さんといえば、筋肉もりもりの体つきに、力強い印象を持ちます。ところが、子どものころはそれとは正反対だったとのこと。

「小、中学生時代はガリガリにやせていて、細いのがコンプレックスでした。性格は内向的。人より昆虫が好きで、山に獲りに行き、飼育して遊んでいました。気が小さいからいじめられ、学校嫌いだったんです」

気弱少年がスタローンなどに憧れムキムキの体に

そんな気弱な少年が変わったのは、シルベスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーといった映画スターの存在でした。

「中学生のときに『ロッキー』や『コマンドー』などの映画が上映され、主人公の鎧みたいな筋肉に憧れるようになりました。中学で所属した陸上部のトレーニングも兼ね、通販で購入したダンベルで体を鍛えるのが日課に。やがて筋肉がつきはじめ、同時に自信もついていったんです。結果、高校生になると学級委員長を務め、3年生では生徒会長を任されました。それまで閉じ込められていたものが、一気に花開いた感じですね」

性格も明るくなったという風岡さんは、同じ高校の好きだった女性に告白。つき合うことになったものの、のちに振られてしまいます。

「その振られた悔しさから始めたのがトライアスロンです。高校卒業後、僕は農業系の短大に進学し、彼女は就職をしました。同じ静岡県内だったんですけど、距離が離れて会うことは滅多にない。でも、自分がトライアスロンのレースに出て活躍すれば、新聞などで伝わり、見返すことができる。いま思うと、悔しさをバネにする僕の考え方や、逆境に負けず前を向く生き方の原点だと思います」

地元愛は昔から。地元を盛り上げる竹灯籠イベントを企画し、ひとり制作に励んだ

短大時代にトライアスロンのレースで輝かしい成績を上げ、プロの道へ。プロでも結果を出すも、ケガに悩まされて引退したのが23歳のときでした。

「トライアスロンは命をかけて取り組んでいました。だから引退を決めた際、同じように情熱を燃やせるものは何だろうかと考えました。そこで浮かんだのが、子どものころから好きだった昆虫です。

クワガタとカブトムシを養殖して直接販売する専門ショップを24歳のときにオープンしました。これが大ヒットして最盛期は年間3800万円以上の売上げに。稼ぎでフェラーリを購入したんですけど、信用していた相手に騙され、お金もフェラーリも奪われてしまったんです」

その後、クワガタ・カブトムシのお店はライバルやインターネットの登場により急激に下火になります。風岡さんは再び岐路に立たされるのです。

「タケノコは儲からない」5年かけて定説を覆した

風岡さんの実家はおじいさんの代から続くタケノコ農家。トライアスロン、昆虫を経て、家業に情熱を注ぐようになったのですが、タケノコには商売の難しさがありました。

「タケノコは毎年変わらず生えてくるとは限りません。『表年』『裏年』と呼ばれるサイクルがあり、不作の『裏年』にあたると、通常の半分以下しか出てこないんです。うちでは『タケノコは裏年があるから商売にならない』とタケノコの栽培をあきらめ、広大な竹林を放置し自然任せにしていました」

タケノコの栽培をあきらめたのは他の生産者も同様。風岡さんの暮らす地域はタケノコがいちばん有名な農作物でした。その土地特有の赤土で育つタケノコはえぐみが少なく、味がいいと評判だったそうです。しかし、農家の高齢化により作り手が年々減っていき、後継者もいない。必然的に継続困難な状況を迎えます。

「どうしたら裏年の問題を解決できるのか。また、昔のようにタケノコの生産地として栄えるにはどうすればいいのか。それまで逆境を自分なりに乗り越えてきた自負があり、絶対に方法はあると信じて、打開策を思案しつつ、踏み出したんです」

風岡さんは、まずは荒れていた竹林の整備から始めます。といっても約5000坪の広さゆえ、体力を要する作業です。古い竹を伐採して日当たりをよくしたり、草取りや肥料をやるなど手入れに気を配ったりして、新しいタケノコが生えやすい環境作りに専念。

「タケノコ農家の多くは自然任せですけど、何もしないと裏年に収穫量が減ってしまう。そこで手間を惜しまず、日々の管理を徹底したんです。年間300日以上入り、5年の月日を費やしたのち、毎年、安定したタケノコの生産を実現しました」

収穫では2.7キロの鍬を何度も振りかざさなければならない

加えて、高級品として扱われる「白いタケノコ（白子タケノコ）」の量産にも成功。100本に1本しか生えないとされる希少性の高い代物です。

「販売のしかたについては、直売所を設けて売ることにこだわりました。タケノコは鮮度が落ちるのが非常に早い。だから、獲ってからすぐ提供したいと思ったんです。遠方からの注文にはクール宅急便を使ってすぐ送るようにしました」

こうした体制のもと、風岡さんが育てたタケノコは口コミで評判となり、シーズン中には直売所に人が押し寄せるほどの人気に。白子タケノコには全国各地から注文が入り、ミシュランの星を獲得する高級料亭などにも納めるようになったといいます。

「当時さらに知名度を上げるべく考えたのが『タケノコを1億円掘った男』というキャッチフレーズ。いつのまにか『タケノコで1億円稼いだ男』と変換されてしまいましたけどね（笑）」

このキャッチフレーズをきっかけにビジネストレンド誌の『日経MJ』が取材に訪れ、「タケノコ王」と命名。その記事を見て全国放送のテレビ局が取材に来て、テレビ出演へとつながったそうです。

タケノコ王・風岡直宏さんは家業のタケノコ農家を継ぎ、試行錯誤しながら生産性の向上と希少な品種の大量生産に成功。また、ド派手なピンクの作業服姿とパワフルな行動からバラエティ番組で人気を博しますが、メディアに出たのはタケノコ農家や地域の実情を伝えたかったからだそうです。

