自分の人生を取り戻せ！「結婚した娘に干渉する母」の支配から抜け出す方法【ママリ】

元々は友だちのように仲良しだったという、投稿者さんと実母。しかし、それは投稿者さんが攻撃的な実母の言いなりになり、恐怖から、「仲が良いフリ」をして成立していた関係だったと気付いたそうです。結婚、出産をへた現在でも、実母の思ったこととちがうことを言うと、総攻撃を受けてしまうそう。これからどう関わっていけばいいのか悩んでいるそうです。

気性があらい実母との関わり方がわからない

結婚して母が嫌いになりました。(長文です)

相談というか、愚痴です。



家を出て親になったら、親の有難みが分かると聞きますが、私はその逆で悩んでいます。



結婚するまで一人暮らしもしたことなく、母とは、友達母娘のように仲良しでした。



元々、母は気性の荒い性格なのですが、結婚してしばらくは「捨てられた」「母さんは必要ないんですね」「あんたは冷たい」などLINEで罵られ、家事や仕事で忙しく返信が10分でも遅れると「LINE見ろ」「返事が遅い!!」など怒られていました。



それでも私が妊娠してからはそのようなことを言うことは減ったのですが、育児に口出しをしてきて、「母さんは孫ちゃんのことを考えて日々ネットで調べてるんだから」と言う割に、私がネットで見た情報を言うと「ネットに振り回されて、あんたは神経質よ!!」と怒られ、、、



他にも言えばキリがありませんが、ちょっと自分の思ったことと違うことを私が言うと総攻撃です。



私は昔から気性の荒い母のもと育ったので、顔色をみてしまい、思ったことが言えず、かと言って、何も言わないとそれはそれで怒られるので、結果、母に怒られないために何て言おう、ばかり考えての発言になってしまいます。(で、ボロが出た時に怒られる)

多分、今までも仲良し友達母娘、ではなく、怖いからフリをしていたんだと思います。



母は「母さんといる時が思ったこと言えるし一番気を遣わなくて良いでしょ」と言うけど、一番気を遣います。



こういう時、大抵、無視すれば良いとか、ちょっと距離を置いてみれば、と書いてあるのを見ますが、家も近いし、そうするのが怖くて好きなフリをして取り繕うばかりです。



娘も喋るようになって、的確に報告とかもできるようになってきたので、夫や友達の前で無闇矢鱈相談もできなくなりそうです。



怖くて何もできないので、相談というか、愚痴で、ここで吐き出したいだけなのですが😢



ちなみに今朝はLINEで「孫ちゃんの話ばかりでたまに話聞くのめんどくさい」と言われました。

仕事辞めてて育児の毎日だから他のネタないし、友人と会ったり支援センターとか言ったりの話しても「他の人の話興味ないし～」みたいな感じで適当に流されるし、、娘の話ばかりになるから何話そうとか思ってる内に「黙って、そんな一緒にいるのがつまらないのか!!」って言われるだけだろうし、どうしようかな😑 出典：

結婚し、新しい家族ができた後も、過干渉してくる様子の実母…。こわく感じてしまいますよね。



投稿者さんにとっては、「仲の良いフリ」をすることが、自分を守る方法だったのだと思います。大人になっても、近くに実母がいて、常に恐怖心があるというのはつらい環境です。



気性があらい実母に対し、投稿者さんが気持ちを素直に伝えたら…と考えると、かなりの修羅場になりそうですよね。しかし、どこかのタイミングで離れることは必要なのではないでしょうか。

実母に対してさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

今までの関係性を聞くと、はっきり言うの怖いですよね。



でもきっとはっきり伝えたら、今までと違うと、お母さんに効果ありそうです。



直接無理なら、LINEやお手紙。



逆にその方が冷静に言いたい事伝えられると思います。



なかなか勇気いるかとおもかますが。

お母さん、言わなきゃわからないと思います。



本気でゆづこしょうさんはお母さんに不満無いと思ってるでしょうから。 出典：

私の場合は父なのですが、すごいわかります。



私の場合は過去も仲良くはなかったのですが、お母様の性格とか、孫のことを考えてといってるけれど孫のためになっていなくてただ思い通りにさせたいだけな感じとかめっちゃ同じです。



怒らないように地雷を踏まないように考えて発言しなきゃいけないので一緒にいるの苦痛でしかないですよね。。。 出典：

本当に離れる気なら、旦那さんに相談し、お家も離れたらどうでしょう～

自分には自分の生活がある、人生がある！

コレを貫くにはまずは家族から～



私も親がとにかく自分等同じように歩かせたいみたいで…何歳には貴方が生まれた、そろそろ子供を生め、家はこの辺にしろ、仕事はこうしろ～ぜーーんぶ口出ししてきていまして…

家は実家から車で二十分のところでしたが、週一は、呼んでも居ないのに現れていて…

嫌になって一年以上離れました…

会いに来ても会いませんでしたし、居留守も…電話も出ません。

夫には電話の嵐だったのですが…

元気にしてますのでそっとしておいてくださいと～伝えてくれてました。



ちょっとですが～変わりましたよ。

私は一人の自立した大人なんだと理解しているのは微妙ですが～ 出典：

実母に対して、さまざまな意見がありました。投稿者さんの気持ちを伝えるということは、避けては通れないのかもしれませんね。



ですが、自分一人では立ち向かえないと思ったら、夫や第三者に協力してもらうのもいいと思います。直接ではなくとも、手紙やLINEで伝えるのも良さそうですよね。



可能であれば、思い切って環境を変えるというのも一つの方法です。実母の思い通りにはならないということに気付いてもらい、投稿者さんは自分の人生を生きるべきなのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）