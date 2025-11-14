軽くて、速くて、髪にやさしい。毎日のケアが変わるドライヤー【アイリスオーヤマ】のドライヤーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
温冷4モード、2段階風量。髪質に合わせて、理想の仕上がりへ【アイリスオーヤマ】のドライヤーがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのドライヤーは、従来品と比較して乾燥時間を約25パーセント短縮する、シリーズ史上最速の高風速モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
パワフルな風を生み出すDCブラシレスモーターを採用し、静音性・耐久性・低振動を兼ね備えながら、軽量・コンパクト設計を実現。本体は約380グラムと350ミリリットルペットボトルほどの軽さで、幅約5センチメートルのスリムボディは折りたたみ収納にも対応する。
→【アイテム詳細を見る】
マイナスイオン機能により静電気を抑え、髪のパサつきやうねりをケア。風量はTURBO／SETの2段階、温度はHOT／SCALP／STYLING／COOLの4段階で調整でき、髪質や目的に応じて最適なモードを選べる。
→【アイテム詳細を見る】
温冷自動切替のSTYLINGモードでは、うねりを整えながらスタイリングをしっかりキープ。仕上げにはワンタッチでCOOLモードに切り替えられ、キューティクルを引き締めてツヤのある髪へ導くアイテムだ。
温冷4モード、2段階風量。髪質に合わせて、理想の仕上がりへ【アイリスオーヤマ】のドライヤーがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのドライヤーは、従来品と比較して乾燥時間を約25パーセント短縮する、シリーズ史上最速の高風速モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
パワフルな風を生み出すDCブラシレスモーターを採用し、静音性・耐久性・低振動を兼ね備えながら、軽量・コンパクト設計を実現。本体は約380グラムと350ミリリットルペットボトルほどの軽さで、幅約5センチメートルのスリムボディは折りたたみ収納にも対応する。
→【アイテム詳細を見る】
マイナスイオン機能により静電気を抑え、髪のパサつきやうねりをケア。風量はTURBO／SETの2段階、温度はHOT／SCALP／STYLING／COOLの4段階で調整でき、髪質や目的に応じて最適なモードを選べる。
→【アイテム詳細を見る】
温冷自動切替のSTYLINGモードでは、うねりを整えながらスタイリングをしっかりキープ。仕上げにはワンタッチでCOOLモードに切り替えられ、キューティクルを引き締めてツヤのある髪へ導くアイテムだ。