高い支持率を得てスタートを切った高市政権。期待が高まる一方で、“食料品の消費税ゼロ”の政策については「トーンダウンしているのではないか」「もう難しいのではないか」といった声も見受けられる。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー・選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が言及した。

高市内閣が発足して約3週間。街の人から挙がったのは経済対策への“疑問”の声だ。

「（Q.物価高対策について）米も高いから生活が大変」（80代 女性）

「（Q.消費税減税について）消費税を下げられないだろう。首相になる前は経済対策、物価高対策で（消費税減税を）やろうという話をしていた。ここにきてハテナになっているので『その辺どうなの？』という疑問はある」（40代 会社員）

国民からとりわけ関心の高い消費税減税。しかし、高市総理は総理就任前とは打って変わって、慎重な姿勢を示している。

これに対し、伊藤氏は「今でも国会答弁の中で、自身では『やりたいと思っている』ということも言っている。かといって、やはり党内での意見が固まっていないので、なかなか一足飛びに行くわけにはいかない。とはいえ、税調のメンバーを変えたり、これについて『選択肢を捨てていない』という言明もあったので、この辺りはこれまでの政権より多少、柔軟に対応する構えではあると思う」と分析する。

「これは財源の話にも繋がってくる。地方は消費税が減ると困るという話もあるので、その辺りも、全体バランスでどういう制度設計をすれば的確なのかというところは求められる」（伊藤氏）

（『わたしとニュース』より）