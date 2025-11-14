タレント森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「seju」が14日までにX（旧ツイッター）を更新。所属タレントへの誹謗（ひぼう）中傷に対し、法的措置を講じる方針を明らかにした。

「現在、所属タレントに対し、SNSを含むインターネット掲示板、タレント本人へのDM（ダイレクトメッセージ）を通じて、名誉を著しく毀損する誹謗中傷が確認されております」と書き出した。

「これらの行為は、タレント本人の活動を妨害するのみならず、心身に重大な影響を及ぼす極めて悪質な行為であり、断じて容認できるものではありません」とした。

続けて「当社は、問題となる投稿やDMをすでに記録し、発信者情報開示請求を含む法的手続きの準備を進めております。加えて、損害賠償請求や刑事告訴を含め、法的に取り得るあらゆる措置を講じる方針です」と明らかにした。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

−注意−

seju及び所属タレントに対する 誹謗中傷行為等への対応について

平素より、seju及び所属タレントを応援していただき、誠にありがとうございます。

現在、所属タレントに対し、SNSを含むインターネット掲示板、タレント本人へのDM（ダイレクトメッセージ）を通じて、名誉を著しく毀損する誹謗中傷が確認されております。

これらの行為は、タレント本人の活動を妨害するのみならず、心身に重大な影響を及ぼす極めて悪質な行為であり、断じて容認できるものではありません。

当社は、問題となる投稿やDMをすでに記録し、発信者情報開示請求を含む法的手続きの準備を進めております。加えて、損害賠償請求や刑事告訴を含め、法的に取り得るあらゆる措置を講じる方針です。

今後同様の行為が確認された場合には、いかなる理由であっても直ちに法的措置を実行いたします。

所属タレントが安心して活動できる環境を守るため、教然とした姿勢で断固たる対応を続けてまいります。

GROVE株式会社／seju