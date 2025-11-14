モデルで女優の田中芽衣（25）が14日までにインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。

「私事ではございますが、この度、第一子を授かりましたことをご報告いたします」と前置きした上で「日々変化する体調に戸惑いながらも、少しずつ大きくなっていくお腹が愛おしく、一日一日を大切に過ごしています」と書き出した。

そして今月14日発売の「『後期のたまごクラブ冬号』の表紙を務めさせていただきました 特別な時期にこのような機会をいただき、感謝しています！」とつづり、雑誌の表紙写真を公開。「妊娠8ヶ月のお腹が、もう懐かしい。我が子と2人で表紙を飾れた事は一生の思い出です。是非手に取って頂けたら嬉しいです！ 突然のご報告になりましたが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。((私、母になります！))」と締めくくった。

田中は今年4月に自身のSNSで結婚を発表。「彼は一つ年下で、優しさと深い愛情を持ち、誠実さと人間力に人として心から尊敬できる方」としている。

田中は14年12月からモデルとして活動。15年4月期のTBS系日曜劇場「天皇の料理番」で女優デビュー。