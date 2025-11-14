著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（43）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。20代の55キロ当時の写真と現在の写真を同時に公開した。

与沢氏は4月に覚醒剤の使用を告白。妻との協議離婚が成立したと発表した。その与沢氏は現在、SNSを通じて婚活を展開中。「条件は20代の独身女性」「ジャンルで言うとグラビアみたいな感じ」「生活費も全額出します」などとPRした上で「503名の方からご応募頂いて、125名の方に直接LINE送りました」と明かしている。

「これからお会いする女性に御伝えしておきたいのは想像よりも現在はかなり太っているということです。左が55キロ20代のとき、右が72キロ40代の今のリアルです」とつづり、新旧の写真を公開。

「今回の応募者が、20代美女だらけで全く釣り合ってないので、会う前に先に言っておきます。申し訳ありません。がっかりしないで下さい。私に外見は一ミリも期待しないで下さい」と注意喚起を行った。

続けて「最近タイのYouTuber TJさんが家に来て、動画を撮ってくれました。この姿が今です。先に期待値を下げておこうと思って貼っておきます」とつづり、動画のURLを公開。「婚活始めて止まったんですが、4ヵ月ほど自暴自棄になって暴飲暴食しました。その報いが来て顔がパンパンです。来年は必ずダイエットしますので、それ信じてもらえると嬉しいです」と宣言。

最後に「で、今も新規の人に会うときに緊張して、まだ毎日酒飲んでます。酒無しでも上手に女性と会話できるよう練習していきますが、37人連続ご飯なので日本ではまだ太りそうです。宜しくお願いします」と締めくくった。