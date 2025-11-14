女優の若村麻由美が１３日、インスタグラムを更新し、８日に肺炎のため９２歳で死去した仲代達矢さんを悼んだ。

仲代さんが主宰した「無名塾」出身で、仲代さんの教えを受けた若村。生前の仲代さんとのショットとともに「恩師に捧ぐ」と書き出し、「仲代達矢さんと奥様の宮崎恭子（やすこ）さんに初めてお目にかかったのは、無名塾入塾試験の面接でした。１８歳になったばかりの私は、仲代さんの、すべてを見抜くような鋭い眼光に緊張し、『真っ赤な顔して…。』と仰った低音の第一声に、全身が震え上がりました。当時、仲代さんは黒澤明監督の『乱』の撮影の真っ最中だったそうです」と出会いを回顧。

「その隣には、私の人生を変えた舞台『ハロルドとモード』のモードおばあちゃんを演じられた宮崎さんが、ドギマギする私を面白そうに眺めながら、向日葵のような笑顔で光を放っておられました。あのご夫妻の光景は、今も目に焼きついています」とつづった。

そして「無名塾」に９期生として入塾。「ご縁あって無名塾に入れていただき、【演劇】というものづくりの面白さを、日々体感しました。お二人は夫婦として同志として、生きるすべてを演劇に捧げ、時間と情熱を注いで若者を育ててくださいました。私にとっては【演劇の父と母】…もう雲の上で再会されているでしょうか。感謝の思いでいっぱいです」と記した。

「今年、能登半島地震復興のための能登演劇堂ロングラン公演『肝っ玉おっ母と子供たち』の仲代さんは、膨大な台詞と歌と軽やかなステップをこなし、強い母性と生命力あふれるおっ母を演じきり、圧巻の千穐楽でした。奇跡の御歳９２歳に、ただただ感涙…」と明かし、「その後、『観に来てくれてありがとう。また一緒にやりましょう！』とお電話をいただき、『はい、ぜひお願いいたします』と未来に向けたお話をしたのが、仲代さんとの最期になりました」という。

「以前、仲代さんが私の出演番組にサプライズメッセージを送ってくださったことがあります。『役者は生涯修行です。柩（ひつぎ）のふたが閉まるまで、その精進を続けてもらいたいと思います』と。ご自身の覚悟を伝授してくださったのだと感じ、身の引き締まる思いがいたしました」とも明かし、「その言葉通り役者として生涯現役を貫かれた仲代さんに、心からの感謝と『ブラボー！』の大喝采を贈り続けます。カーテンコールは夢の中で…」とメッセージ。

「宮崎さんは、無名塾で後進を育てたことについて書き遺されています。『若者の中でもう一度生まれ変わる、ささやかな転生の術かもしれない』と…。不肖の弟子ではありますが、自分の中に刻まれた演劇ＤＮＡを信じて、目前に控えた舞台『飛び立つ前に』のマドレーヌ役に全身全霊をかけ、慎んでお二人に捧げます」と誓った。