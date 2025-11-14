ダウ平均、７９７ドル安 米政府機関再開も不透明感強い ＡＩ関連の調整は継続＝米国株概況
NY株式13日（NY時間16:23）（日本時間06:23）
ダウ平均 47457.22（-797.60 -1.65%）
S＆P500 6737.49（-113.43 -1.66%）
ナスダック 22870.36（-536.10 -2.29%）
CME日経平均先物 50245（大証終比：-1055 -2.11%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅安。一時８００ドル超下げ幅を拡大し、ナスダックも２％超の大幅安となった。高バリュエーションからＡＩ関連株への調整はなお続いている。本日はローテーションの動きも一服し、次第にＩＴ・ハイテク株の下げが他のセクターにも波及した格好。
史上最長となった米政府機関が再開されたにもかかわらず、金利や経済への先行き不透明感が投資家の心理を圧迫した模様。本日も何名かのＦＯＭＣ委員の発言が伝わっていたが、追加利下げには慎重姿勢を示している。短期金融市場でも１２月利下げの確率が５０％を割り込む動きが見られている。
また、米政府閉鎖による経済への影響も警戒されているようだ。経済全体や家計への打撃も大きく、閉鎖が続いた１週間ごとに米経済の損失は１００－１５０億ドルに上ったという試算も出ている。エコノミストは今回の閉鎖による損失を全て回復するのは難しいと見ているようだ。
市場が特に気掛かりとしているのが、米経済指標の発表がどうなるのかだが、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が１０月分の米雇用統計に関して、「雇用者数は公表されるが、失業率は公表されない」と述べていた。９月分については来週発表される可能性に言及。
非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は企業調査のため、企業にデータが残っている可能性が高いが、失業率は家計調査のためデータを収集しにくい面があるのかもしれない。
なお、今週は１２日を含む週で、通常であれば、１１月分の米雇用統計の集計が始まる週。これは１２月５日（金）に発表されるものと思われる。翌週の１２月９－１０日は年内最後のＦＯＭＣで、政策を判断する上で１１月分の米雇用統計は最重要項目となる。
ただし、１１月分のデータには、閉鎖の影響が出ている可能性もあり、ＦＲＢも難しい分析および判断を迫られそうだ。また、１１月２９日（土）以降ＦＯＭＣ明けまでＦＯＭＣ委員は、経済や金融政策に関する発言を控えるブラックアウト期間に入る。そのため、市場も手掛かりを得難い可能性も想定される。
ＩＴ・ハイテク株については、来週１９日のエヌビディア＜NVDA＞の決算を確認するまでは、上値が重い状況が続くのではとの指摘も出ている。一部からは「これは自然な調整であり、健全な下げだ」と述べた上で、「ＡＩ関連の設備投資は最終的に実体経済に波及するはず。もし医療、製造業、工業などがＡＩの恩恵を受け始めれば、生産性向上という大きなストーリーが裏付けられる」との指摘も出ている。
ディズニー＜DIS＞が決算を受け下落。取引開始前に７－９月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益は予想を上回ったものの、売上高は予想を下回った。同社は第１四半期について、大型の新作映画の公開費用が業績を圧迫すると述べている。
シスコシステムズ＜CSCO＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回ったほか、残存履行義務も予想を上回った。ガイダンスも公表し、２６年度通期の見通しを上方修正している。ＡＩ関連投資の拡大が業績に寄与し始めていることを示した。
デジタル・マーケティング・ソフトウェアのアイボッタ＜IBTA＞が決算を受け大幅安。第４四半期の売上高見通しが予想を下回った。
