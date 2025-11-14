米政府機関再開もドル安優勢 ドル円もロング勢が一旦退却＝ＮＹ為替概況 米政府機関再開もドル安優勢 ドル円もロング勢が一旦退却＝ＮＹ為替概況

きょうのＮＹ為替市場、ドル安が優勢となり、ドル円も一時１５４．１５円付近まで下落した。前日同様に本日の東京時間にも何度か１５５円台を付ける場面が見られたものの上値を抑えられている。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測。ロング勢も一旦退却していたようだ。ただ、下押す動きまでは出ていない。



米政府機関の閉鎖は解除されたものの、本日の市場はリスク回避的な雰囲気が強まった。一方、ＦＯＭＣ委員は利下げへの慎重姿勢を繰り返しており、短期金融市場では１２月のＦＲＢの利下げ確率が５０％を下回っている。



史上最長の米政府機関閉鎖は経済全体や家計への打撃も大きく、閉鎖が続いた１週間ごとに米経済の損失は１００－１５０億ドルに上ったという試算も出ていた。エコノミストは今回の閉鎖による損失を全て回復するのは難しいと見ているようだ。



市場が気掛かりとしているのが、米経済指標の発表がどうなるのかだが、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が１０月分の米雇用統計に関して、「雇用者数は公表されるが、失業率は公表されない」と述べていた。９月分については来週発表される可能性に言及。非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は企業調査のため、企業にデータが残っている可能性が高いが、失業率は直ぐには家計調査のためデータを収集しにくい面があるのかもしれない。



なお、米労働統計局（ＢＬＳ）はデータ公表の予定は分かり次第通知するとした上で、日程の最終決定には時間かかる可能性を示唆していた。



ユーロドルは一時１．１６ドル台半ばまで上げ幅を拡大。本日の上げで２１日線を上放れる展開が見られ、１００日線が１．１６６５ドル付近に来ていたが、目先のポイントとして意識される。一方、ドル円は戻り売りに押されていたものの、ユーロ円は上値追いの展開を継続し、１７９円台後半の推移を継続。ユーロ発足以来の高値更新が続いている。



ユーロドルに強気な見方もアナリストから出ており、来年は重要な１．２０ドル水準を上回る見通しだと述べている。財政刺激策の効果が発揮され、ユーロ圏は経済成長の大幅な回復が見込まれるという。原油安もユーロにとって追い風になる可能性があると指摘。ユーロドルの中期的な適正価値は、交易条件を通じてコモディティ価格に大きく左右されるとしている



ＥＣＢは利下げを終了した一方、ＦＲＢはここからさらに０．７５％ポイントの利下げが実施される可能性があり、来年末までに１．２２ドルまで上昇する可能性があるという。



ポンドドルは買い戻しが出ていたものの、ロンドン時間には一時１．３１ドルちょうど付近まで下落するなど、上値の重い値動きは継続。一方、ドル円は利益確定売りに押されているにもかかわらず、ポンド円は一時２０４円台に上昇。１０月に上値を拒まれた水準でもあり、回復できるか注目される。



ロンドン時間に第３四半期の英ＧＤＰが発表になっていたが、予想を下回る内容となった。９月の月次ＧＤＰに至っては、前月比０．１％のマイナス成長となっている。サービス部門が緩やかに成長したものの、製造業が大幅に落ち込んだ。



先日の英雇用統計に引き続き、１２月の英中銀の利下げ期待を正当化する内容と受け止められている。現在、短期金融市場では８５％の確率で利下げを織り込んでいる。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

