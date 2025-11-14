豪邸に住む奥方から路傍の物乞いへ

目撃したトキ（郄石あかり）同様、衝撃を受けた視聴者は多かったのではないだろうか。松江の街のある一角で、実母であるタエ（北川景子）が、地面にござを敷いて物乞いをしていたのだから。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第6週「ドコ、モ、ジゴク」（11月3日〜7日放送）。

その数日後に街で出会ったタエの三男で、トキの実弟にあたる雨清水三之丞（板垣李光人）から聞き出したところでは、次のような話だった。

トキの実父である傳（堤真一）が病死してのち、タエと三之丞は屋敷も家財も売り払い、傳が機織り会社を経営してつくった借金を返し、安来（島根県安来市）の親戚を頼った。そこで三之丞は多少働いたが、タエから「雨清水家の人間は人に使われるのではなく、人を使う仕事に就きなさい」と苦言を呈され、働き口を失う。どうにもならずに松江に戻り、タエは物乞いになり、三之丞は「人を使う仕事」を探して、当然だが、見つからないままなのだという。

じつの母のあまりに衝撃的な零落。トキは、松江中学の教師でレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と同僚の錦織友一（吉沢亮）から、「ヘブン先生の女中になってほしい」と頼まれ、断っていた。だが、結局、オファーを受けることにしたのは、じつの母を助けるしかないと思ったからだった。

第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（11月10日〜14日放送）でも、タエの物乞い生活は続いていた。トキは稼いだ金を三之丞に、死んだ傳から預かった金だと偽って渡したが、三之丞には下手なプライドがあって、自分で稼いだのではない金を母親に渡せないのだ。

第3週の途中まで、庭の広い豪邸で不自由なく暮らしていたタエが、これほど零落することなどあり得るのか――。そう思っても不思議ではないが、この時代には、それはあり得たのである。

純粋培養された士族の没落のし方

明治維新後、全国の旧藩は新政府の樹立に協力した側と、敗れた側に分かれたといっていい。松江藩は途中から新政府軍に恭順を示したものの、徳川家の親戚である親藩だったこともあり、態度が煮え切らなかったため、敗れた側と認識された。その時点で、新政府の重鎮たちの縁故はほとんど期待できなかった。

それでも、松江の士族たちが維新後にすぐに没落したわけではなかった。

江戸時代までの武士は、主君への奉公の報酬として「家禄」を受けとって暮らしていた。明治2年（1869）の版籍奉還（全国の大名が所有していた版＝土地と籍＝人民を朝廷に返還させた改革）後に、貴族階級である華族にならなかった者は士族になったが、しばらくは引き続き家禄を受けとった。

だが、家禄の支給が国家財政の重荷となったため、政府はまず明治7年（1874）から8年（1875）にかけ、士族の家禄奉還を受けつけた。希望者には家禄の支給を打ち切るかわりに、その6年分を半分は現金、半分は年8％の利子がつく秩禄公債として交付したのだ（家禄に維新功労者への賞典禄を合わせて秩禄といった）。続いて明治9年（1876）、秩禄処分が断行された。士族らに5〜14年分の家禄に相当する金禄公債証書を発行するかわりに、家禄の支給は全廃された。

そこまではまだよかった。家禄を廃止するにあたり、政府は士族が就業するように促したが、それもまだよかった。問題はその後で、武士とはいわば礼節と武芸しかしらない種族であり、そんな彼らがいきなり事業に乗り出したところで、うまくやるのは至難の業だったのである。

士族たちは、受けとった公債をすべて、安易に事業に投じたり、誘いに乗って投機したりした。しかし、周囲には百戦錬磨の商人やら、老獪な詐欺師やらがうごめいており、純粋培養されてきた士族などひとたまりもない。こうして、公債を投じた士族の大半は短い期間にそれを失い、さらには家屋敷まで売却しなければならなくなってしまった。

すべてを投じた機織り会社が破綻

では、松江の士族は、具体的にどんな状況に陥ったのか。以後は長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）の記述を参考にしながら記したい。明治18年（1885）2月9日付だから、『ばけばけ』のトキのモデルである小泉セツが17歳のころだが、貧窮士族対策を論じる山陰新聞の社説では、「松江居住の士族約二千三百戸の七割を、『自活の目途なきもの』とし、その上、全体の三割を『目下飢餓に迫るもの』としている」という。

また、翌明治19年（1886）5月18日付の同じ新聞に「士族生活概要」が載っていて、それによれば、「松江市及び近村に居住する士族のうち、五十八戸、二百四十人が『乞食するもの』であり、ほかに、三百六戸、千百十三人が『在籍無住にして詳かならざるもの』であった」という。

つまり、『ばけばけ』で描かれている時代、とりわけ維新で新政府軍の敵あつかいされた松江では、士族が物乞いをしていても、少しも珍しいことではなかった。なにしろ、物乞いに身をやつす士族が増えたため、山陰新聞では「士族乞食」が常套語として使われるようになったほどで、士族乞食の1人が、2人の娘を連れて物乞いをしているあいだに川に転落し、這い上がれずに力尽き、2人の娘が泣いていた、という記事まで掲載されたという。

『ばけばけ』の雨清水家のモデルとなった小泉家も例外ではなかった。雨清水傳のモデルである小泉湊も、やはり公債を投じ、多くの人と同様に機織り会社をはじめ、最初は軌道に乗っていたという。しかし、明治18年から19年にかけての不景気で続々倒産。セツが働いていた小泉湊の会社も、この流れのなかで破綻したと考えられる。

「姫」はなにもできないほうがよかったので

小泉家はまず、家来を住まわせていた門長屋に移り住んだ。その後、市内の母衣町、殿町などの縁者のもとを転々としたが、その過程で湊の次男が19歳で死去し、主人の湊もリウマチで病床に伏すことになり、長男は出奔してしまう。一方、『ばけばけ』の三之丞（板垣李光人）のモデルである三男の藤三郎は働きもしない。ある朝、父の湊は病床から起き上がって馬の鞭をとり、藤三郎の襟首をつかんで「親不孝者め！」と罵り、鞭で滅多打ちにしたという。その後、傳の病状は悪化し、51歳で死去してしまう。

傳の采配でなんとか生活だけはできていた小泉家だったが、その死後、一挙に転落していく。傳の妻でセツの実母、すなわち『ばけばけ』のタエのモデルであるチエは、親戚に頼ろうにも親戚も没落していた。チエは松江藩の重臣である塩見家の生まれだが、長兄の塩見小兵衛は零落。有力な親戚も財産を失っていた。結局、チエも家に残る品々を次々と売り払って、なにもなくなってからは物乞いをするしかなくなったのである。

第8週では、松江新報の新聞記者の梶谷吾郎（岩崎う大）が、チエが物乞いをしていることを記事にしようとする場面があるが、実際、チエのことは山陰新聞が「乞食と迄に至りし」と報じていた。

とくに士族の女性は、かつての身分が高いほど生活力がなかった。彼女たちは幼少のときから、一大事の際には死をも怖れないように厳しくしつけられ、嗜みも身につけたが、日常生活に関しては、「姫」にふさわしくなんでも周囲に任せ、自分の家の場所さえ説明できないのがよいとされていた。だから、零落してからも、1人で外出すると家に帰れないような女性が多かったという。

前掲書にはこう書かれている。「セツの母のチエは、家老の娘として育ち、上士の奥方であった。そして、新しい社会への適応が困難な年齢で、性格強固な夫を失ったのである。彼女は、いわば極端な零落に至るすべての条件を満たしていたと言えるであろう」。

『ばけばけ』で描かれた物乞いするタエの姿は、ドラマならではの大げさな描写ではなく、この時代の士族が陥った典型的な姿なのである。

