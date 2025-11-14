山形県酒田市は１０日、同市米島の民家で柿の木に登って実を食べていた親子とみられるクマ３頭を緊急銃猟で駆除した。

同県内では７日の米沢市に続いて２例目。住民の女性（４５）が日課の犬の散歩を終えて帰宅した午前７時頃、犬がなかなか家の中に戻らず、木の上を見ていた。女性が確認したところ、木の上にクマ２頭がいたため、慌てて１１０番した。

酒田市職員が現場に駆けつけ、市はクマ出没対応対策本部を設置。酒田署員が、地域住民の安全確保や交通規制を行うなど、緊急銃猟に向けて準備を始めた。

同市は矢口明子市長から権限を委任されていた佐藤傑・環境衛生課長が、午前９時３４分に条件を満たしたと判断し、緊急銃猟の実施を決めた。爆竹を鳴らしてクマを木から降ろして、３頭いることが判明。猟友会所属の市鳥獣被害対策実施隊員がいずれも猟銃で駆除した。けが人はいなかった。

市の発表によると、駆除されたのはメスの成獣１頭とメスの幼獣２頭。成獣は体長１メートル４５、体重７０キロ。幼獣は体長８０センチ前後、体重２０キロ前後だった。市役所で記者会見した佐藤課長は、「危険のない形で撃つことができた」とほっとした表情を見せた。矢口市長は「訓練を行っていたことで、実践でも比較的スムーズに運用できた。誘因物となる不要果樹や残飯などをきちんと処分し、クマを引き付けない取り組みについて啓発を行っていきたい」とコメントした。

女性の母親（７４）は、「４５年以上住んで、クマを間近に見たのは初めて。怖いというよりもびっくりした」と話していた。