きょうは晴れる所が多く、関東から西を中心に昼間は日差しが暖かく感じられそうです。沖縄も天気が回復に向かいますが、土砂災害に警戒が必要です。週末は晴れ間の出る所が多いものの、来週は今季一番の強い寒気が流れ込んで一段と寒くなるでしょう。

高気圧に覆われて、広い範囲で晴れ間が出るでしょう。ただ、関東では夕方以降は次第に雲が多くなり、夜は雨の降る所がありそうです。

北海道は上空の寒気の影響で、日本海側を中心に雪の降る所がある見込みです。午後は雪の範囲が狭くなっていきますが、積雪や路面の凍結にご注意ください。

沖縄は昼ごろにかけて、雨の降る所があるでしょう。午後は日差しも届きますが、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害に警戒が必要です。

日中の気温は関東から西を中心にきのうより高く、東海や西日本は20℃くらいまで上がる見込みです。東京も18℃と、関東はきのうより大幅に高くなり、昼間は日差しが暖かく感じられるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。北陸や北日本はきのうより低くなり、札幌は6℃と、朝からほとんど上がらず、風が冷たい一日になるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :6℃ 釧路 :8℃

青森 :10℃ 盛岡 :12℃

仙台 :16℃ 新潟 :15℃

長野 :13℃ 金沢 :16℃

名古屋:21℃ 東京 :18℃

大阪 :20℃ 岡山 :20℃

広島 :21℃ 松江 :19℃

高知 :22℃ 福岡 :21℃

鹿児島:23℃ 那覇 :26℃

週末は広い範囲で晴れますが、日曜日は北海道で雨が降り出す見込みです。週明けは冬型の気圧配置が強まって、今シーズン一番の強い寒気が流れ込むでしょう。東日本や西日本の山沿いでも積雪となる所がありそうです。

月曜日は関東から西で20℃くらいまで上がるものの、冷たい北風が強まってきます。来週の中ごろにかけて、各地で平年を下回る寒さとなり、関東から西も朝は5℃くらいまで下がるでしょう。冬支度を進めておくとよさそうです。