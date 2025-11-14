〈「安定した雇用を求める労働者こそが、世界の“養分”だ」経済評論家が息子に説いた、“資本家をカモにする”労働者に転身する方法〉から続く

株式投資で高い利益を得るためには、企業の成長が必要だと考えがちだ。しかし、経済評論家として活躍した山崎元氏は、「高成長でも、低成長でも、期待リターンは同じ」と説く。『経済評論家の父から息子への手紙』（Gakken）より一部抜粋し、その理由を紐解こう。（全3回の3回目／#1を読む、#2を読む）

「世界経済の成長を信じて投資する」は大間違い

本書では株式投資で得られるリスクプレミアムを年率5％程度と想定している。株式投資のリターンは、短期金利（無リスク金利）にリスクプレミアムを足した値だ。

この高いリターンは、どこから得られるのか。素人が考えがちなのは、株式投資の高いリターンは企業や経済の成長から得られるとするものだ。「世界経済の成長を信じて投資する」などと言いがちだ。

しかし、ちがうのだ。息子よ、君はもう少し深くものを考える人間になってほしい。



では、今後人口が減って低成長が見込まれる日本の株式はダメなのかというとそうではない。

実は、株式のリスクプレミアムは市場での株価形成の過程を通じて生じる。以下、この事情を納得してもらおう。株式投資は、対象が高成長でも低成長でも同様に有望でありうる。投資家が期待を託すべき相手は、「経済成長」ではなく、「市場の価格形成メカニズム」なのだ。

株価、すなわち株式の価値はおおむね将来得られる一株当たりの利益の割引現在価値の合計として計算できる。

便利な計算式を一つ紹介しよう。「第一期にEで毎期gの率で成長するキャッシュフローを割引率rで割り引いた時の、第一期から無限の将来までの割引現在価値の合計P」は次の式で計算できる。

高校を卒業すればみな知っているはずの等比級数の和の公式から導くことができる。大学生の君には簡単だろう。

〈P＝E／（r― g）〉

例えば、発行株数1億株で今期の予想純利益が100億円（一株当たり利益は100円）の企業の利益が年率1％でずっと成長するとしよう。この将来利益を年率6％の割引率で現在価値に直す時、今期から将来のすべての利益の割引現在価値の合計は2000円である。

〈P＝100／（0・06 ― 0・01）＝2000〉

高成長でも、低成長でも、期待リターンは同じ

割引率6％は、短期金利（無リスク金利）を1％、リスクプレミアムを5％として考えてみた。さて、簡単な問題だ。

A、B2つの企業があり、今期の予想一株利益が同じく100円だとしよう。A社は利益が2％で成長し続け、B社の利益はマイナス2％で減少し続けるとした時、それぞれ株価はいくらか？

成長企業A社の株価は2500円（P＝100／｛0・06―0・02｝＝2500）で、マイナス成長企業B社の株価は1250円（P＝100／｛0・06―〈-0・02〉｝＝1250）だ。

では、計算された株価で、A社、B社の株式に投資する時の期待リターンはいくらか？

ともに割引率が「6％」である。成長率を反映して株価が決まっている場合、割引率が同じなら、高成長で高株価な会社に投資するのと、低成長で低株価な会社に投資するのとでは、期待リターンに差はない。

そこまで無理に当てはめると少し卑屈な感じがしなくもないが、例えばA社株は経済成長している米国の株式、B社株は人口減少でマイナス成長に陥るかも知れない日本の株式だと考えてみることができる。

低成長経済の日本株も、低成長が織り込まれた十分に低い株価で評価されていたら、米国株に遜色のない投資対象になり得るということだ。どちらかに投資することが有利なのではない。

なお、「そうは言っても、過去のデータを見ると、経済成長と株価はリンクしているように見えるではないか」という印象を受ける原因は、経済成長率の「予想していなかった変化」（上下両方向に関して。いずれも予想できなかった「事後的なもの」である）が株価に与える効果が累積的に影響したからだと考えられる。実際、過去30年くらいの日本経済は成長の期待がどんどん下方修正されるひどい経済だった。

A社とB社、どちらに投資するのが正解？ 答えは……

少々引っかけ問題風になるが、先のA社とB社のケースに付け加えて、それぞれの成長率予想を反映した株価が形成されている時に「では、A社とB社のどちらに投資するといいか？」と問うとしよう。

A社かB社かを回答者の好みで選ぶかもしれないが、これは問題が意地悪だ。

金融論的な正解は「A社とB社と両方に分散投資する」だ。これで、期待リターンの6％は維持されたまま、常識的には1銘柄にだけ投資するよりも2銘柄に分散投資する方がリスクは小さくなる。分散投資をしない理由はない。

資金を提供しているのだから無リスク金利分を稼ぐのは当然だとして、リスクを負担することの対価としてのリスクプレミアム（本書では年率5％程度と想定）をいかに上手く集めるかが投資家の課題となる。

答えは、分散投資でリスクを低下させて、低コストな投資手段を使うことでコストを抑えて、長期にわたって投資して「リスクプレミアムをたくさん集める」ということになる。

これに、無駄なマイナスとしての手数料は小さい方がいいことが当然だという常識を加えると、「長期・分散・低コスト」の投資の三原則が完成する。

この点は、私の息子なのだから、他人に説明できるくらいスッキリと理解しておいてほしい。

