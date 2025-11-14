細田守監督 待望の最新作『果てしなきスカーレット』が、いよいよ来週11月21日（金）に公開！日本テレビ系「金曜ロードショー」では、それを記念し11月を“細田守月間”として、4週連続で細田監督作品を放送中。

2週目となる今夜11月14日（金）よる9時〜11時24分は、細田監督初の興行収入50億円超えとなった大ヒット作『バケモノの子』を放送。バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちのすむ異世界での修行と冒険、リアルな東京・渋谷の街を舞台にした壮大なアクション、そして親子の絆やヒロインとの淡い恋愛など、子どもから大人まで楽しめる冒険活劇となっている。また、今夜の放送でも『果てしなきスカーレット』の最新特別映像をお届け！

なお「金曜ロードショー」では、11月21日（金）よる9時〜は『竜とそばかすの姫』（本編ノーカット）、11月28日（金）よる9時〜は『時をかける少女』（本編ノーカット）を放送する。

【細田守監督 コメント】

「これまでの作品を劇場公開時にご覧いただいた方、あるいは『金曜ロードショー』で出会った方もたくさんいると思います。新作『果てしなきスカーレット』が公開となるこのタイミングで、作品を見てくださる輪が広がっていけば嬉しく思います。

『バケモノの子』は、父と子の話であること、また2つの異なる世界を生きる人物同士が心を通わせていく、というストーリーでも、『果てしなきスカーレット』との共通点があります。違いが大きいからこそ、それを超えた理解につながったときに、大きな感動があると思います。」

【新作の特別情報も解禁】

番組の後半で、スタジオ地図・細田監督の最新作『果てしなきスカーレット』から、主人公の王女スカーレットがまだ幼い頃、父親を殺した宿敵への復讐を誓って懸命に修行するシーンを特別公開！

【キャラクター紹介】

●九太（声：宮粼あおい＜少年期＞／染谷将太＜青年期＞）

9歳のとき、ある事をきっかけに両親と離ればなれになってしまった少年。どこにも行き場がなく【渋谷】の路地裏を彷徨っていたとき、熊徹と偶然出会う。強さを求め、嫌々ながらも熊徹の弟子となり、バケモノの世界【渋天街】へ行くことを決意する。

●熊徹（声：役所広司）

九太の師匠。【渋天街】で一二を争う最強のバケモノで、次の宗師候補の1人。宗師になるには弟子がいることが条件なのだが、熊徹が粗暴な性格で品格のカケラも無いため、誰も弟子にはなりたがらない。ところが身寄りのない九太を引き取り、バケモノ界ではご法度の人間を弟子にしてしまう。

●楓（声：広瀬すず）

【渋谷】にある進学校に通う女子高校生。九太と図書館で出会い、一緒に勉強をする。楓は、読み書きを教えてもらっている九太にとって、人間界での師匠のような存在。

●多々良（声：大泉洋）

老けた猿顔のバケモノで、熊徹の悪友。頭の切れる、口の悪い皮肉屋。人間のくせに熊徹の弟子となった九太に冷たい態度で接する。

●百秋坊（声：リリー・フランキー）

瘦せた豚顔のバケモノで、熊徹の悪友。聡明で、誰にでも優しく接する僧侶。熊徹との師弟関係に悩む九太に助言を与える。

●宗師（声：津川雅彦）

【渋天街】にすむ10万を超えるバケモノを長年束ねてきた長老。引退して神様に転生すると宣言。新たな宗師となる、強さ・品格とも一流のバケモノを探している。

●猪王山（声：山路和弘）

【渋天街】の誰もが、強さ・品格ともに一流と認めるバケモノ。数多くの弟子をもち、次期宗師の最有力候補。一郎彦と二郎丸の父親。

●一郎彦（声：黒木華＜少年期＞／宮野真守＜青年期＞）

猪王山の長男。親ゆずりの強さ・品格をもち、父のような立派な剣士になることを夢見ている。

●二郎丸（声：大野百花＜少年期＞／山口勝平＜青年期＞）

猪王山の次男。強いものに憧れ、父と兄を自慢に思っている。天真爛漫で、無類の食いしん坊。

【作品情報】

▼『バケモノの子』（2015）

◆監督・脚本・原作：細田 守

◆作画監督：山下高明、西田達三

◆美術監督：大森 崇、郄松洋平、西川洋一

◆CGディレクター：堀部 亮

◆色彩設計：三笠 修

◆声の出演

九太：宮粼あおい（少年期）／染谷将太（青年期）

熊徹：役所広司

楓：広瀬すず

多々良：大泉洋

百秋坊：リリー・フランキー

宗師：津川雅彦

猪王山：山路和弘

一郎彦：黒木華（少年期）／宮野真守（青年期）

二郎丸：大野百花（少年期）／山口勝平（青年期）

チコ：諸星すみれ

九太の父：長塚圭史

九太の母：麻生久美子

◆ストーリー

この世界には人間の世界とは別に、もうひとつ「バケモノ」たちがすむ世界がある。

バケモノの世界では10万を統べる宗師（そうし）が、引退して神様に転生する事を宣言し、後継者を二人の候補から選ぼうとしていた。一人は人望も厚く品性も備えた猪王山（いおうぜん）、もう一人は腕っ節は強いが粗暴で弟子のひとりもいない熊徹（くまてつ）である。父親が家を出てしまい、事故で母を亡くし一人ぼっちになってしまった9歳の少年・蓮（れん）は、弟子を求めて人間の世界に来ていた熊徹に出会った。強さがほしい蓮は、熊徹の後を追い「バケモノ」たちのすむ世界に行き、九太（きゅうた）という新しい名前で熊徹の弟子となる。

二人は奇妙な共同生活と修行の中で、互いに成長し、いつしか本当の親子のような絆が芽生え始めるのだった。やがて九太が逞しい青年となったある日、人間の世界へ戻った九太は、高校生の少女・楓（かえで）に出会う。新しい世界や価値観を教えてくれる楓との出会いによって、九太は自身が本当に生きるべき世界を模索し始める。そんな時、熊徹は、新しい宗師の座をかけて、猪王山と闘う。猪王山を倒した熊徹だったが、父親の敗北を認められなかった猪王山の息子・一郎彦（いちろうひこ）が心の闇に取り込まれ暴走。バケモノの世界と人間の世界の2つの世界が危機に陥る――

