現在公開中の映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』で登山家を演じている吉永小百合さん。そのモデルとなるのは、女性としてエベレストへの世界初登頂に成功した登山家・田部井淳子さんだ（2016年死去）。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組で、ゲストとして出演した田部井さんに魅了されたという吉永さんが、その思い出と映画にかけた思いを語る。

【画像】田部井淳子著『それでもわたしは山に登る』

◆◆◆

初めてピアスの穴をあけました

私が田部井さんと直接お話しするのは一度切りになってしまいました。けれどもその1回の印象があまりに強烈だったので、今回、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開）で、田部井さんをモデルにした役のお話を頂いた時、一も二もなく出演を決めたのです。



吉永小百合氏 『てっぺんの向こうにあなたがいる』10月31日(金)全国公開 Ⓒ2025「てっぺんの向こうにあなたがいる」製作委員会 キノフィルムズ配給

ラジオ番組でご一緒した時、田部井さんはチベットあたりの民族衣装のドレスを着ていらして、とってもお似合いで素敵でした。また耳にはピアスをしていらして、それもすごく若々しい印象を醸し出していました。

私自身、「もうすぐ70歳になるから、それを機会にピアスをしたいな」と考えていたんです。それでいつピアスの穴をあけたのかお聞きしたら、52歳の時にニューヨークシティマラソンに出場し、完走した自分へのご褒美に、その足で五番街のお店に行ったというんです。

今回、少しでも田部井さんに近づきたくて、計画よりは10年近く遅くなりましたが、人生ではじめてピアスの穴をあけました。田部井さんのご家族からも、形見のピアスを頂きました。「田部井さんなら、この場面ではきっとピアスを着けていただろう」と思うシーンでは、それを着けて撮影に臨むようにしました。不思議なことに、田部井さんのピアスをするととても自由な気持ちになり、前向きになれるんです。

吉永小百合の「山の思い出」

私自身、20代の頃はよく山に登っていました。最初のきっかけは、仲の良かった早稲田大学の同級生のお兄さんが山男で、「みんなと一緒に登らないか」と誘ってくれたんです。22歳の夏だったでしょうか。富山県と長野県の県境、北アルプスの後立山（うしろたてやま）連峰に行きました。

別名「裏銀座」と言って、標高3000メートル前後の山々を、4、5日かけて縦走するんです。初心者にはハードな行程でした。山小屋に泊まり、朝は夜明け前に起きて、卵かけご飯だけ食べて出発したら、まだ胃が消化していないのに歩き出すものだから、すぐに気持ち悪くなりました。「シャワーを浴びたい」と言ったら、「そんなものあるわけないでしょう」とリーダーに怒られたりもしましたね。

山小屋は100人ぐらい泊まれる大きさで、8月の登山シーズンだから超満員。男女関係なく、頭と足を互い違いにして床に雑魚寝する。だから目の前に男の人の足があって、その人が脱いだ靴下がポンと顔にかぶさる（笑）、なんてこともありましたね。

でも今になればみんな懐かしい思い出で、それ以来、登山の楽しさにすっかり魅せられてしまいました。翌年からは、仲の良い友達たちと一緒に、色々な山に登るようになったんです。山に登っている間は、仕事で大変だったことも、すっかり忘れてしまいます。

ヒヤッとする経験もありました。頂上から見渡せる槍・穂高連峰のパノラマが人気の北アルプス・蝶ヶ岳に登った時のことです。ゴールデンウィークでしたが、登山路にはまだ雪がたくさん残っていました。それなのにキャラバンシューズという布の靴を履いていったので、どんどん水が浸みてきてしまい、冷たさで足が動かなくなってしまったんです。なんとか友達に助けられましたが、素人の登山は装備も不十分で危険だな、と思い知りました。

（吉永 小百合／文藝春秋 2025年11月号）