·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤Î¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ËÀÖÌÌ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¡ÄÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê34¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤«¤é¤Î¡È¤ª´ê¤¤¡É¤Ë»×¤ï¤ºÀÖÌÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Êª´ë²è¡Ö·Ý¿ÍÂÎÅö¤¿¤ê¥Þ¥ó·èÄêÀï¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì¿·¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¶¥µ»¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ð¥Ã¥ÈÁêËÐ¡×¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¶¥µ»¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç10²óÅ¾¤·¤¿¸å¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î¶¥µ»¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬·§¸µ¤È°æ¸ý¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë10²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Ë²ó¤ê½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿°æ¸ý¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤ÆÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼«ÌÇ¤Ë·§¸µ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤©¡¼¤¤¡×¤È¶«¤ó¤À¡£·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¤Ë¡Ö¤â¤¦1²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆÀï¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡×¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë·§¸µ¤Ï¡Ö´Å¤¨¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤è¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²£¤Ë¤¤¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤Þ¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÄÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆÀï¤Î·ë²Ì¤ÏÌµ»ö¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·§¸µ¤¬°æ¸ý¤ò½Ö»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£