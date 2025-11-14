山下美月

　元乃木坂46で女優の山下美月が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。早朝の“すっぴん姿”を公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。

　山下は「朝5時おさんぽ　すぴーん」とコメントを添えて、クロワッサンを頬張る自身の写真を投稿。メガネを掛けたナチュラルな表情ながら、変わらぬ美しさが際立つ1枚となっている。

　この“すっぴん姿”にファンからは、「すっぴんに見えない」「かわいすぎる」「すっぴんに見えんぐらい美しい」「お顔のクオリティよすぎる」「すっぴんの概念バグるんだけど笑」と、驚きと称賛の声が相次いでいる。

引用：「山下美月」インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）