元SKE48・松井珠理奈、劇的イメチェン報告 まりこ様も「可愛い」
SKE48元人気メンバーでタレントの松井珠理奈が13日に自身のインスタグラムを更新し、“イメチェン”したことを報告した。
【写真】かわいい！ 黒髪に戻した松井珠理奈
松井は「黒髪ただいま」の一言とともに公開しているのは、自身のポートレート。先週まで明るめのヘアカラーだった松井だが、最新ショットでは黒髪に戻したようで、本人によると「顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました」とのこと。
黒髪のヘアカラーの評判は上々のようで「いかがでしょうか？」と問いかける松井の投稿には「過去最高に可愛いです」「黒髪お帰り〜」「ほんと女神」「珠理奈ちゃんの黒髪かわいい」といった声のほか、AKB48グループの先輩、篠田麻里子からも「可愛い」という返信が寄せられていた。
■松井珠理奈（まつい じゅりな）
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任していた。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。2024年9月には出身地の愛知県春日井市の広報大使に就任した。
引用：「松井珠理奈」エックス（@jurinamatsui3）
【写真】かわいい！ 黒髪に戻した松井珠理奈
松井は「黒髪ただいま」の一言とともに公開しているのは、自身のポートレート。先週まで明るめのヘアカラーだった松井だが、最新ショットでは黒髪に戻したようで、本人によると「顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました」とのこと。
黒髪のヘアカラーの評判は上々のようで「いかがでしょうか？」と問いかける松井の投稿には「過去最高に可愛いです」「黒髪お帰り〜」「ほんと女神」「珠理奈ちゃんの黒髪かわいい」といった声のほか、AKB48グループの先輩、篠田麻里子からも「可愛い」という返信が寄せられていた。
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任していた。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。2024年9月には出身地の愛知県春日井市の広報大使に就任した。
引用：「松井珠理奈」エックス（@jurinamatsui3）