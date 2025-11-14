公式サイト上で発表

東京六大学リーグを戦う東大野球部は12日、2026年卒部生の進路先を公式サイト上で発表。一般企業への就職に混じり、自ら起業したりアナウンサーになる選手もいるなど、バラエティに富んだ進路に、ネット上のファンからは様々な反響が届いている。

進路先が公表されたのは26名。先月23日のドラフト会議でプロ志望届を提出も、指名漏れになった2名のうち、元ロッテ投手の渡辺俊介氏を父に持つ渡辺向輝投手は一般就職（企業非公表）。酒井捷外野手は在学となっている。

一般企業の就職先では、ベイカレント・コンサルティングや伊藤忠丸紅鉄鋼などがあり、他にも名古屋テレビのアナウンサーになったり、自ら会社を興したりするメンバーも。主将をつとめた杉浦海大捕手は、社会人野球の日本製鉄かずさマジックで野球を継続する。

様々な進路先に、投稿にはファンからもコメントが相次いだ。

「何処に行ってもモノになるんだろうな。野球に打ち込んだ青春が垣間見えます」

「かずさマジック嬉しすぎて 千葉県来てくださるんですね神です」

「東大で野球やって、起業まで。二刀流だね、まさに」

「東大野球部卒がメーテレアナウンサーか」

「なかなか東大から社会人へ進むのは珍しいな」

「日銀とアナウンサーでわろた」

「何っ、杉浦くんは日本製鉄かずさマジックか！！！」

「マジ、弊社来てくれよ、、」

「学生コーチやアナリストしながら起業してるとか、おじさんよくわからないや」

「メーテレアナウンサーおるし、なによりかずさマジックで野球継続いて熱い」

バラエティに富んだ進路に驚きの声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）