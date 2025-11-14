

頭部や耳、首のコリを解消して、自律神経を整えましょう（写真：Deja-Vu／PIXTA）

【イラストで見る】寒暖差で乱れた自律神経を整える「ゆるストレッチ」

「朝、なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。

多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。

本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、自律神経、気象（気圧・湿度・気温など）、骨格（姿勢）という3つの要因を同時に見ていく必要があります。これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。

『自律神経 これ1冊ですべて整える』では、せたがや内科・神経内科クリニック院長で医学博士の久手堅司氏が、これら3つの要因を無理なく整える方法をわかりやすく紹介しています。

以下では、その久手堅先生が「頭痛を引き起こす脳の酸素不足」について解説します。

脳の血行不良を改善する頭部マッサージ





「最近、急な寒暖差で体調がイマイチ……」

日ごとの寒暖差が激しい今の季節、身体は環境の変化についていけず、自律神経や気象の要因から不調になりがちです。

そして、寒さやストレスによって首・肩がこると、姿勢という骨格の要因にも悪影響を及ぼします。実は、このコリこそが血行不良を引き起こし、「脳の酸素不足」につながって、頭痛や集中力の低下といった不調を深刻化させているかもしれません。

首から上の血流が悪くなると、脳への血流が低下します（ただし、首から脳へ行く太い血管の動脈硬化や狭窄症とは別の話です）。

たとえば、首や肩のコリのほか、頭部の筋肉にコリがあると、脳の血行不良を引き起こします。最近では「脳の酸素不足」と言われ、問題視されるようになってきました。

血液には全身に酸素を運ぶはたらきがあるため、血行不良によって脳が酸素不足になると、頭痛、首肩コリ、食いしばり、イライラ、眠気、睡眠が浅い、集中力が続かない、あくびが出る、などの不調が現れます。

頭部のコリを確認する7つのポイント

まずは、脳の血行不良・酸素不足につながる頭部のコリをチェックしてみましょう。

以下の7カ所がこっていないかを確認します。指で軽く触ったときに、痛みや違和感があれば、コリがあるということです。

□ 目頭の上

□ こめかみ

□ 耳の上

□ 頭頂部

□ 後頭部のでっぱり周辺

□ 首の後ろ（耳たぶの後ろ）

□ 頬骨の下のくぼみ

頭部のコリが確認できた人は、目や目のまわり、こめかみ、頭皮などのマッサージをしていきましょう。

頭部はパソコンやスマホの使用、目を酷使する現代人にとってはコリやすい場所です。

今のところはそこまでコリを感じていないという方でも、仕事の合間や寝る前にマッサージを行うことで、集中力の向上、寝つきの改善などの効果が得られるでしょう。

頭部のマッサージ

目・目のまわりのマッサージ

1.人差し指・中指・薬指をそろえ、その3本の指の腹で、まゆ毛の下の骨の際あたりを目を閉じた状態で軽く10秒くらい押す。下まぶたも同様に。

2.まゆ毛の中央を親指の腹で、10秒くらいぐっと押す。

こめかみマッサージ

こめかみのくぼみに人差し指と中指を当て、グーッと押したり、軽く円を描くようにマッサージしたりする。20〜30秒続ける。

緊張型頭痛の人は、こめかみから後頭部の出っ張りまで、人差し指と中指でグーッと押し流すようにマッサージすると、痛みを軽くする効果があります。

頭皮のマッサージ

両手の指の腹で頭皮をグッと押すようにして、頭皮全体をマッサージする。頭痛や頭皮の神経痛がある場合は、後頭部の頭皮を中心にほぐすと効果的。



頭部マッサージ（図解：『自律神経 これ1冊ですべて整える』より）

頭部のコリがある人に、もうひとつおすすめなのが、耳のマッサージです。

寝たままできる耳のマッサージ

耳には、自律神経に関するツボが多く集まっています。耳を動かしたりもんだりすることで、耳の周辺や頭部の血行が促進され、副交感神経のはたらきも高まります。

頭痛やめまい、肩コリなどに効果が出やすいです。

また耳のマッサージには身体の横軸を整える効果もあります。

左右の耳の穴を線でつなぐと、縦の軸（背骨のライン）に対して、横の軸ができます。

この横の軸が地面と水平でない場合、首が傾いていて姿勢がゆがんでいるということになり、自律神経のはたらきにも悪影響を与えます。また、横の軸が傾いていると身体の左右のバランスがとりづらくなるため、めまいやふらつきの原因になります。

耳のマッサージは、寝込んでしまうくらい体調がつらいときでも横になったまま簡単にできます。

耳のマッサージ

1. 横に引っ張る

両耳を指でつまみ、真横に引っ張って10秒キープする。痛気持ちいいくらいの力加減で。

2. 斜めに引っ張る

右耳を斜め上、左耳を斜め下に引っ張って10秒キープ。左右反対方向にも同様に。

3.ぐるぐる回す

両耳をつかんで、前に10回、後ろに10回ぐるぐる回す。

4. つけ根を押す

両耳のつけ根の際をぐるっと1周、指で軽く押していく。

5. フチを押す

両耳のフチを端から端まで、親指と人差指でキュッとつまんでほぐす。

手で耳を覆うようにして、耳を温めるのもおすすめです。



耳のマッサージ（図解：『自律神経 これ1冊ですべて整える』より）

首には大切な神経がたくさん通っていて、自律神経にとっても重要な場所です。

一方で、重たい頭を支えているため、首には常に大きな負荷がかかっています。

首のコリが強いと、交感神経が優位になりやすく、その状態が続けば、自律神経のバランスが崩れてしまいます。

3方向タオルストレッチ

そこで、首のコリを解消するのにぜひ行ってほしいのが、フェイスタオルを使用した首のストレッチです。

頸椎の位置を整えて、コリを改善します。簡単にできるので、朝起きたときや仕事の合間などにやってみましょう。

始める前に頭を左右前後に軽く動かしてから、タオルストレッチをしてみてください。

驚くほど一瞬で首の痛みやコリが改善され、首を動かしやすくなります。首の緊張をやわらげることは自律神経を整えることにもつながります。

ただし、首は重要な血管や骨・神経などが通っている場所なので、無理に動かしたり、力任せにストレッチをしたりしないように気をつけましょう。

タオルストレッチ

1. 縦に四つ折りにしたフェイスタオルの両端を持ち、後頭部と首の境目に引っ掛ける。首に少しテンションがかかっているくらい両端を引っ張る。

2. タオルを斜め上（＋30度くらい）に軽く引っ張り、顔も同じ方向に向ける。タオルと首で引っ張り合いをするようにして、20秒キープ。ゆっくりと1に戻る。

3. タオルを斜め下（−30度くらい）に軽く引っ張り、顔も同じ方向に向ける。タオルと首で引っ張り合いをするようにして、20秒キープ。ゆっくりと1に戻る。

勢いをつけてタオルを引っ張ったり、引っ張る力が強すぎたりすると首を痛めるので注意しましょう！



タオルストレッチ（図解：『自律神経 これ1冊ですべて整える』より）

（久手堅 司 ： せたがや内科・神経内科クリニック院長）