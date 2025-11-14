大ヒット映画の原作『のぼうの城』『忍びの国』、本屋大賞受賞作となった『村上海賊の娘』など、発表する作品が次々にベストセラーとして話題となる作家・和田竜さん。前作から12年ぶりとなる、待望の新刊『最後の一色』（小学館）が、ついに刊行された。

物語の舞台は、織田信長が天下統一せんと勢力を拡大し続ける戦国時代。室町時代から続く、丹後守護職にある名門の若き当主・一色五郎と、信長の命で丹後を攻める、長岡（細川）藤孝・忠興親子の壮絶な戦いが描かれる本作は、いかにして生まれたのか――。



従来のイメージを覆す武者像が見えてきた

――新刊『最後の一色』の主人公は、無口にして豪胆、六尺を超える巨躯に魔物のような容貌を持つ“戦国時代最後の怪物”一色五郎。そしてライバルとなる長岡忠興は、決して超メジャー級人物ではありませんが、この二人の丹後国を巡る争いに着目されたきっかけは何だったのでしょうか。

和田：僕が一色五郎という人物が、長岡家に謀殺されてしまうという事件を知ったのは、海音寺潮五郎の「一色崩れ」という短編を読んでからです。さらに松本清張の『火の縄』という長編は、今回の小説にも登場する鉄砲の名手・稲富伊賀（治介）が主人公で、やはり一色五郎も出てきます。どちらの作品でも、五郎は近世に乗り遅れた、室町幕府の重臣である一色家のある種“お坊ちゃん”というか、貴人として描かれています。

けれど、調べていくとどうもそうじゃない。五郎は戦にも非常に長けていて、智将として知られる長岡藤孝でさえ、和睦せざるを得ない状態になったりする。しかも、一色家を滅ぼそうとしていた信長でさえ、最終的には五郎を評価していったんじゃないかということも諸説をたどると見えてきて……従来書かれていたイメージとはかなり違うんだな、ということが分かってきました。

そして、丹後守護職であった父・一色義員の跡を継いだ、五郎は数えでたった20歳くらい。長岡藤孝の嫡男の忠興も同じくらいの年齢で、調べていく過程で「これは青春の話なんだ」と構想ができていきました。

一色vs長岡。両家の長い歴史と格闘した6年間

――作品紹介には「取材・執筆6年超」と書かれ、巻末の主要参考文献だけでも膨大な史料が挙げられています。

和田：史料については片っ端から読んでいった感じで、確かに多かったですね（笑）。ただ、今回これだけ長い取材期間を設けたのは、一色家も室町時代のはじまりから幕府の重臣になるような家ですし、細川家（長岡家）も同じように長い歴史がある者同士の戦いです。だからこそ、最初の方から遡って、この二つの家を調べていかなければいけない。従って史料も増えたということだと思います。

――こうした室町幕府の頂点、将軍・足利義昭さえ京から追い出したのが織田信長です。信長が登場する小説は数多ありますが、彼が天正9年（1581年）に京都で行った、大規模な観兵式・軍事パレード〈馬揃え〉も、本作のハイライトとして読み応えがありました。

和田：一色五郎の行動を全部拾っていくつもりで書いていくと、馬揃えの場面も史料に登場するんです。もっとも、そこには彼が幕府の重臣たちの一人として参加したとしか書かれていません。ただ、どのあたりに馬場があって、どのくらいの広さで、どういう雰囲気でやっていたのかといったことは、意外といろいろなものに記録が残っている。ちゃんとした舞台をしっかり調べて、「馬揃えとはこういうものだったんだ」という場を固めてから、上手に嘘をつくというような形で、信長、そして五郎と忠興の姿に迫りました。

――しかし、この盛大な馬揃えから1年余りの天正10年（1582年）6月2日、信長は本能寺で明智光秀に討たれ、ここから一色、長岡両家の関係も、刻々変化することになります。

和田：そうですね。特に長岡藤孝は過去作品にもいろいろと登場するのですが、本能寺の変において、彼が何を考えていたのかについて、これまであまり深く考えたことがありませんでした。でも、今回しっかり彼の人生も辿っていくと、まず15代将軍となる足利義昭を救出するところからはじまり、何とか義昭を信長に渡りをつけて上洛まで果たした。その後、両者が不和に陥ると、信長側に付いてここまで頑張ってきたのに「最終的にこれか！」と、愕然としたことでしょう。

しかも、かつての明智光秀は藤孝と義昭が頼った、大名・朝倉義景の食客に過ぎませんでした。それが義昭と信長をつないだ縁を足がかりとして、長岡家の上司ともいえる〈寄親〉の立場となり、過去とは身分が逆転していました。その光秀が信長の寝首を掻いた時の衝撃は、ふつうの戦国大名とは相当違うだろうと思いましたし、それをこの物語の中に溶け込ませたいと思いました。

結末よりも重要なのは過程と登場人物の魅力

――信長が死ぬことも、一色五郎が謀殺されることも、歴史的な事実として結末を知る読者は多いと思います。それでも物語に圧倒され続けて読む手がまったく止まりませんでした。

和田：こういった時代なので、『最後の一色』に関心を持ってくれた読者は、ネットで登場人物の名前を調べるだろうし、それで「ああ、こういう結末になるんだ」と分かるところまでは、すぐに行くと思うんです。これは仕方がないことというか、ミステリーの種明かし、いわゆる「ネタバレ」とは、趣がちょっと違うはずです。たとえば、映画の『ロッキー』だって勝ち負けはあまり重要ではなく、そこに至る過程でどれだけ楽しませてくれるかに、見ている方は関心がある。

だからネタバレ云々ではなく、やはり大事なのは過程を楽しんでもらうということ……史実をちゃんと調べて全部拾い、その隙間を埋めていく。さらに重要なのは、登場人物が読者にとって魅力的であることです。読者に好きになってもらえるように、どの人物も心血を注いで描いています。好きになっちゃったら、やっぱりその人物を追いかけたくなりますよね。そういう“装置”として、登場人物のキャラクターや配置というのも常に考えていました。

――今作は本当に魅力的な人物が非常に多いですが、作者として思い入れの強い人物をあえて挙げるとすれば？

和田：うーん、甲乙つけがたいですが、五郎は主役なので別格として。もうひとりの主役ともいえる長岡忠興は、言ってみれば読者の視点に近いんです。誰しもが青春時代に「絶対かなわない」という、超人のような人物が周りにひとりくらい近くにいるじゃないですか。そういう人を見ている凡人としての自分。自分を含めた多くの人たちの視点が、この忠興という人で、そこに共感してもらえたらいいなと思いながら書いていました。

あとは、新聞連載の時に奇妙に人気があったのが、稲富伊賀ですね。もともと、伊賀は歴史上有名な人物だとは知っていましたけど、一色家の家臣だとは知らず、雑誌の企画で宮津市に行った時に初めて「ああ、あの稲富ってこの一色家の家臣だったんだ」と知ったくらいです。ちょっと変わった人で。後年、細川ガラシャを見殺しにしたことで追われる身になるんですが、「もうそろそろ許されそうですよ」みたいなことを、漏らした手紙が史料に残っているんです。「こいつ、自分のやらかしたことをあんまり自覚してないんじゃないか」みたいなところがあって（笑）。そんなところから人物像を想起していきました。

12年ぶりに小説を書くと「SNSってこんなに発達してるんですか!?」と驚くくらい、リアルタイムで感想をいただけたんですが（笑）、連載中も伊賀のバトルシーンになると、つぶやきがブワーッとやたらに増えるんです。彼は最後まで生き残る人物なので、他の武士たちとは違うようにしたかったし、史実としてもだいぶ変わった経歴を最終的に歩むことになる。そういう雰囲気の人物にしたからこそ、好きになってもらえたのかなという感じはしています。

――忠興の妻である玉（後の細川ガラシャ）も、これまでの「かわいそうな悲劇のヒロイン」というイメージとまったく異なる雰囲気に驚きました。

和田：そうですね。これが天正7年（1579年）から天正10年までという、短い期間を描くことによる利点のひとつなんです。みんなが知る前の姿を描くことができる――10代の時には、ただの従順な女性だった。それが天正10年の悲劇（本能寺の変）から、彼女の人生は変わってしまう。実際、そうだったんだろうなという感じはしますし、それを書きたいと思いました。

恰好をつけてしまう戦国武者の性分が…

――前作『村上海賊の娘』からずいぶん時間がかかりましたが、本格的にこの物語を書きはじめるスイッチが入ったのはいつ頃だったのでしょうか。

和田：実は、2016年の末ぐらいに子供が生まれて、2年間、全部仕事をストップしたんです。2018年の末に「さあ仕事を再開しよう」という時に、世の中がなんだかガラッと変わったような……トランプが大統領になったり、欧州ではジョンソン首相によるEU離脱や極右の台頭など、これまであまり経験したことのない、どちらに転ぶか分からない時代になったと感じました。その感覚が今も続いている印象がありますが、そうなると、この悲劇的な結末を迎える史実が、なぜかすごく光って見えたんです。

――物語の終盤、五郎が自らが自身を死地へ、死地へと追いやっていくのは、読者としてはもどかしいほどですが、結果、彼が貫こうとしたものは何だったのでしょうか。

和田：これは、武士の矜持とか、そういう高尚なことではなく、単に戦国武者の“性分”なような気がします。戦国武者って、そういう格好つけなところがあって、子供っぽいんです。人の弱みに付け込むのがかっこ悪いとか、敵に謀られたとしても、それが見事な仕掛けだったら「ナイスプレイ」と言ってしまうようなところが、エピソード集なんかを読んでいるといっぱいあるんですよ。

だから五郎は死地に向かっていって、結局、みんなを巻き添えにして死んでしまう。それが悲劇だし、愚かだと言われれば愚かだし。でも、戦国時代ってそんな感じなんだ、ということです。それに対して批判する人間もいなければと思ったので、梶之助という脇役に「愚かだ」ということも言わせました。

逆に長岡藤孝らのように、家を長く続かせるためなら、卑怯な誅殺も辞さない非情な決断を下す人物もいます。藤孝はこれまで長岡家を一代で築き上げ、一心不乱に頑張ってきたにもかかわらず、それが本能寺の変で光秀によって台無しにされた。そこで自分が積み重ねてきたものをここで終わらせるわけにはいかない、と痛切に思った結果、丹後でずっと強大だった一色家に対しては、こうならざるを得なかったのでしょう。

――物語の最後、五郎の妻であり、忠興の妹である伊也の行動も衝撃的でした。

和田：あの愛にあふれた行動も、史料にあることなんです。それを読んだ時に、もう「これはラストシーンだ」と思いました。新聞連載ではあそこの場面が最終回で、パッと終わったんです。その後の後日談は、単行本にするにあたって書き足しましたが、あそこをラストシーンにしようというのは、史料を読んだ瞬間から心に決めていました。

とにかく、取材と執筆までの期間は長かったですけど、でも、終わってみると、なんだか寂しい……何年もずっと家で史料を読んでいたので。その間に子供も幼稚園から小学校に上がるみたいな時を経て、本当に長かったなと思います。でも、これで登場人物のことを考えなくなっちゃうと思うと、やっぱり寂しいんですね。

次の作品がまた12年後ということには、さすがにないとは思いますけど（笑）、次作の準備は全然していません。今はまずこの本を読者の皆さんに読んでもらうべく、色々宣伝をして。本当に長年かけて、寸分の隙もなく面白くしたつもりなので、ぜひ多くの皆さんに読んでいただけたらと思います。

