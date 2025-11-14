米中関係が緊張感をますなか、現代の「半導体戦争」は今後どんな展開を見せるのだろうか。2025年日経平均5万円突破を予見した話題沸騰のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏が新著『エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」』を上梓した。激動の現代情勢を経済✕地政学で読み解く！

中国製半導体は世界を制するのか

21世紀に入って米中の覇権争いが緊張感を増すなかで、中国は半導体の自給自足を国家の最重要戦略のひとつに掲げている。

「メイド・イン・チャイナ2025」に代表される産業政策の下、数兆円規模のファンドを用意し、国内の半導体企業に対して資金援助を行っている。2025年までに主要な半導体の国内自給率を70％にまで引き上げることを目指したこの計画は、世界の半導体市場における米国の覇権に対する挑戦だ。

2024年には半導体産業に特化した巨大な官製ファンドに、過去最大となる3440億元（約7.4兆円）の基金を用意し、上海微電子装備集団（SMEE）の開発するリソグラフィ装置やファーウェイのAIアクセラレーターなどへの集中投資が予想されている。

確かに、中国の技術力の進化は目覚ましく、世界をリードしている様々な先端技術を有している。オーストラリア戦略政策研究所のレポートによると、（1）先端材料と製造、（2）人工知能、コンピューティング、コミュニケーション、（3）エネルギー、環境、（4）量子技術、（5）バイオテクノロジー、遺伝子技術、ワクチン、（6）センシング、タイミング、ナビゲーション、（7）防衛、宇宙、ロボティクス、輸送、という7ジャンルにおける44の最先端技術のうち37で中国が上位にランクインしている。そして、残り7つが米国だ。

この調査は各分野における影響力の高い学術論文の発表数に基づいており、必ずしも現在の産業技術力や市場シェアを反映していないが、これは中国の先端技術分野への莫大な投資と将来のポテンシャルを示すものだ。

このような状況を目の当たりにすれば、半導体分野においても中国が世界をリードすると考える人がいても無理はない。

“エイリアンが作ったかのような”複雑怪奇な技術

だが、中国の半導体が世界の主流になることはないと私は見ている。なぜなら、半導体製造には非常に複雑なサプライチェーンが必要だからだ。

現代の最先端の半導体技術は、「エイリアンが作ったのではないか」と思うほど複雑だ。

たとえばCPUに数ナノメートルのトランジスタを数十億も集積する技術は、プラズマ物理や精密機械工学など多岐にわたる分野の知の結晶だ。素材から始まり、半導体チップの材料となるシリコンウエハーの製造、洗浄・乾燥、酸化、リソグラフィ、エッチングなど数百の厳密な工程があり、それぞれの工程作業を担う専門的な会社と、各工程に必要な製造装置を製造する会社がサプライヤーとして参加している。そのいくつかの技術は一企業しかもたない独占的な技術だ。

さらに、半導体を設計するソフトウエアを提供する会社は限られており、アメリカの傘下にある。中国製もないことはないが、そのシェアは1.3％程度にすぎない。

加えて、素材であるシリコンウエハーに関しては4％以下、そして半導体製造装置は5％程度である。

この複雑極まりない半導体グローバルサプライチェーンは、たとえ中国が巨額の資金を投入しても、そう簡単に真似できるものではない。

中国による軍事転用可能な先端技術の獲得を強く警戒するアメリカ政府は、2022年10月に半導体および半導体製造装置の中国への輸出制限措置を発表し、その後も対象品目を拡大している。日本、オランダ、ドイツ、韓国を含む同盟国に対しても規制への同調を求めている。

半導体関連輸出規制がますます強まるなかで、中国が自給自足体制を確立するのは現実的に難しいだろう。

AIでは独自の強みを発揮する中国

一方で、中国はAI開発の分野においては、独自の強みを発揮しつつある。

14億人を超える人口から得られる膨大なビッグデータは、AIモデルの学習と精度向上において有利な条件だろう。AI時代においてデータは宝の山である。

顔認証システムや自動運転技術の開発で収集されるデータは、AIアルゴリズムの訓練に活用されている。他にも圧倒的なデータ量があると予測精度が上がる分野として、たとえば都市交通の最適化による渋滞減少、疾病予測と個別医療の提案、需要予測による在庫管理の効率化、パーソナライズ広告やレコメンデーションによる顧客体験の向上などが挙げられる。これらの領域での今後の中国の動きにも目が離せない。

中国のスタートアップが開発したDeepSeekは、グーグル、メタ、Open AIといった巨大テックの10分の1程度の予算で、同レベルの性能を持つ大規模言語モデルを開発し、世界に衝撃を与えた。高性能なチップへのアクセスが制限されるなかでも、ソフトウエアの効率化やアルゴリズムの工夫によってブレイクスルーを生む余地は十分にあるのである。

半導体サプライチェーンの地政学リスク

現在、半導体の製造の大半は東アジアで行われている。中国、台湾、韓国、日本が中心で、これに少しではあるが、シンガポールとマレーシアが加わる。

製品別にアジア地域のシェアを見ると、メモリーチップについては90％、ロジックチップが70％台前半、半導体チップの材料になるシリコンウエハーは80％台前半となっている。

また、メモリー半導体では、韓国のSKハイニックスとサムスンが高いシェアを握っており、この2社でDRAM市場の約7割を支配している。

ちなみに、半導体製造に不可欠な原材料、例えばネオンガス（主にウクライナ）やコバルト（主にコンゴ民主共和国）など、供給源が地理的に限定されているものも多い。こうした地域で紛争や輸出規制などが生じれば、半導体供給に深刻な影響を及ぼす可能性が高いだろう。

半導体をめぐるこうした地政学的な脆弱性は、2020年からの新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって図らずも露呈した。ロックダウンによる工場停止、物流の混乱により、自動車産業をはじめ数多くの分野で半導体不足が発生したことは記憶に新しい。グローバル・サプライチェーンが特定の地域に過度に依存するリスクが改めて突きつけられたのである。

この状況に一番危機感を覚えているのがアメリカだ。東アジアは台湾海峡を挟んで、中国と台湾の情勢悪化が大きな地政学上のリスクになりつつある。しかも半導体は、私たちの日常生活や産業にあまりに深く関わっているだけでなく、軍事技術にとって重要なパーツになっている。

2022年にアメリカは「CHIPSおよび科学法」で、多額の補助金と投資税額控除を通じて、インテル、TSMC、サムスンなどの巨大企業による米国内への大規模な製造拠点投資を促している。また中国に対して、高性能AIチップ、製造装置、EDAソフトウエアに対する厳格な輸出管理規制をかけて封じ込め策を展開する。

例えばジャベリンなどの誘導ミサイルには、センサーや半導体が多数搭載されており、それらの性能がそのまま武器の優位性につながっていく。その半導体の大半が火薬庫になりつつある東アジアの4カ国に集中しているのは、アメリカの安全保障上の大きな問題ともなる。

台湾有事の地政学的リスク

仮に中国が台湾に侵攻したら、単に半導体の供給が止まるだけでは済まされないだろう。TSMCではアップルのiPhoneプロセッサから、エヌビディアの最新AIチップ、アメリカのF35戦闘機で使われる、現場でプログラムできる集積回路のFPGAまで、世界最先端のチップが作られているのだ。

台湾有事に際してアメリカが直接中国に対して軍事行動を起こすかどうかはわからないが、最先端の軍事技術を支える半導体拠点が中国に押さえられてしまったら重大な脅威となることは確かだ。TSMCが日本の熊本県などに半導体工場を建設したのは、有事に備えて、日本を疎開地にしている可能性が高い。

さらにTSMCは2025年4月からアリゾナ州に、アメリカ国内では3番目になる半導体工場を建設中であり、また欧州事業拡大の一環として、ドイツのミュンヘンに設計センターを新設する。

今後、台湾が中国軍の制圧下におかれた場合、アメリカは強い抑止効果を狙ってマラッカ海峡封鎖に動くシナリオも考えられる。中国は石油の輸入の4〜5割を中東に依存しており、その石油を運ぶタンカーの大半は（マレーシア半島とインドネシアに挟まれた）マラッカ海峡を通過するからだ。

現代の半導体開発戦争は、常にこうした地政学的なリスクをはらんでいるのである。

