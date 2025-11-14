76歳にして、今なお世界中を魅了するスーパースター。“ボス”の愛称で尊敬されてきたブルース・スプリングスティーンは、60年以上に及ぶキャリアで、1億4000万枚以上のアルバムを売り上げ、20個のグラミー賞を手にしてきた。

【画像】本人に似てる？ 似てない？ 伝記映画でブルース・スプリングスティーンを演じた俳優の写真を見る



ブルース・スプリングスティーン ©時事通信社

トランプの怒りを買う、リベラルな“ボス”

一般人のリアルな心を表現する名曲を通じてだけでなく、このロックの神様は、政治的意見を堂々と述べることでも、人々に影響を与えてきている。同性婚の合法化を含むLGBTQの権利のためにも声を上げてきたリベラルな彼は、2016年にオバマ大統領から大統領自由勲章を、2023年にバイデン大統領から国民芸術勲章を授与された。

今年のツアー中にも、「僕の故郷、僕が愛するアメリカ、僕が（歌に）書いてきたアメリカは、250年間も自由と希望の象徴だった。それが、今は、腐敗した無能な政権下にある。独裁主義に反対する声を上げよう！ 自由のために！」と観客に訴え、トランプの怒りを買っている。もちろん、そんな反応は織り込み済み。へこたれる様子など、微塵もない。

だが、そんな恐れを知らぬヒーローにも、自分を見失った時期があった。有名になったことにとまどい、子供時代のトラウマから逃れられずにいた30代前半だ。

ジェレミー・アレン・ホワイト（『一流シェフのファミリーレストラン』）主演、スコット・クーパー（『クレイジー・ハート』『ブラック・スキャンダル』）監督の映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、その頃の彼を描くもの。ウォーレン・ゼインズによる原作のノンフィクション本通り、この映画はアルバム「ネブラスカ」が生まれた背景を語る。アルバム同様、静かで、内向的で、アナログな美しさを持つ作品だ。

完成作を心から気に入ったスプリングスティーンは、ニューヨーク映画祭でのプレミアで、「映画を見た妹は、この映画が存在してくれて嬉しいねと言った」と明かし、クーパー、ホワイト、そして彼の長年のマネージャー、ジョン・ランダウを演じたジェレミー・ストロングに、心から感謝の言葉を贈っている。

ロサンゼルスで行われた会見で、彼はさらに心境を明かしてくれた。

「音楽の伝記映画」でないところが気に入ったんだ

――あなたの伝記映画を作りたいと言ってきた人たちは、過去にもいたかと思います。なぜ、このプロジェクトには乗り気になったのですか？

ブルース・スプリングスティーン 「音楽の伝記映画」でないところが気に入ったんだ。これはむしろ、「音楽も入っている人間の考察」だ。それに、これは、僕の人生のごく一部だけに焦点を当てる。31歳から32歳にかけて、僕が人生で初めて個人的な試練に直面していた頃に。

スコット・クーパーは、ウォーレン・ゼインズと共に（ニュージャージーまで）僕に会いに来てくれ、僕たちは午後を一緒に過ごした。話をしながら、僕は、これをどんな映画にしたいのか、この監督は完全にわかっていると感じたよ。彼が作ろうとしたのは、まさに「ネブラスカ」を映画にしたようなもの。メジャースタジオ作品であっても、インディーズのように感じさせる映画だ。

スコットの過去作を見て、彼はブルーカラーの生活をしっかりととらえるフィルムメーカーだとも、僕は感じていた。僕はブルーカラーの男だ。いくらか成功はしたかもしれないが、今も育った地であるニュージャージーのコミュニティで暮らし続けている。

「あまりにもパーフェクト」だったジェレミーの演技

――ジェレミー・アレン・ホワイトとはイギリスでのコンサート会場で初めて会い、話をしたそうですが、撮影が始まってからも、あなたとジョン・ランダウはたびたび現場を訪れたそうですね。

ブルース・スプリングスティーン ジェレミーは本当に寛大な人。僕みたいな男を演じるだけでも大変だろうに、本人がそこにやってきてはカメラの横で見ているんだからさ（笑）。よくも耐えてくれたと感謝する。

ジェレミーは、ものすごく準備してこの役に挑んでいた。僕にはちょっと質問してきただけで、実際にどれだけ練習しているものかまるで知らなかったから、ライブ演奏のシーンを見た時にはぶっとんだよ。あまりにもパーフェクトで。僕なんかいなくても全然大丈夫だった。

――1980年ごろのあなたのインタビュー音声を聞いてあなたの話し方を研究していたジェレミーのために、あなたは脚本の一部を読み、録音してあげるということもしたそうですね。ジェレミーは毎朝、それを再生して準備をしたと。

ごく一部のシーンだけれどね。僕はよく人に「今、起きたばかり？」と言われるしゃべり方をするもので。どの時間でも、僕はそうなんだけれど（笑）。とは言え、ジェレミーは僕の物真似をしようとはしなかったよ。彼は僕のエッセンスをつかんだ上で、自分のものとして消化し、キャラクターになりきったんだ。すばらしいよ。

プロデューサー、ジョン・ランダウの尽力と支え

――ジョン・ランダウとあなたの関係も、この映画の重要な部分です。商業的ではなく、関係者が反対した「ネブラスカ」が実現した裏には、彼の尽力がありました。

ブルース・スプリングスティーン パートナーを組むようになった時、ジョンは僕にふたつのことを言った。ひとつは、「君がやりたいと思うことを、僕はなんでも手助けする」ということ。自分中心の人が多い業界で、それはとても新鮮な発言だった。もうひとつは、「もちろん成功を目指すが、もっと大事なのは君自身の幸せだ」ということだ。

以後、僕たちはずっとそれを守り続けてきた。そんなふうに、彼は僕を50年も支えてきてくれたんだ。

オデッサ・ヤング演じるフェイが教えてくれること

――あなたの恋のお相手としてフェイという女性が登場しますが、彼女は架空のキャラクターですね。

ブルース・スプリングスティーン オデッサ・ヤングが演じるフェイは、この映画で非常に重要な存在。当時の僕が持っていた可能性を象徴する。僕は、音楽に費やす以外の1日の時間をうまく使えていなかった。本当の人生を生きていなかった。フェイは、僕にできていなかったことを見せつけてくる。僕がもっと後になって、ようやく発見できることを。僕をずっと待っていてくれた、人間らしい人生を。

映画の中で、フェイは、「まるで愛されたことがないより、愛されたことがあるほうがいい」と言う。あの頃の僕がわからなかったことを、映画のフェイは僕に教えようとする。オデッサの演技に、僕は毎回心を揺さぶられるよ。（オーストラリア人であるにもかかわらず）彼女は完全なジャージーガールになりきっているし。

――ご自身の人生の最も脆い部分を全世界の観客と分かち合うことを、どう感じていますか？

ブルース・スプリングスティーン 良い気分だね。なにせ映画の僕は、31歳の若さ。その上、ジェレミー・アレン・ホワイトのルックスときた。まったく文句はないさ。

（猿渡 由紀）