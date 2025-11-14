¡áLOVEº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×²Î¾§¤Ë´¶·ã¡Ö¿·¤¿¤ËÃç´Ö¤¬½ÐÍè¤¿¤è¤¦¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¹±Îã²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥ÈSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆBuono!¤Î¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢°áÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡áLOVE
¡¡¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ç¡áLOVE¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î2ÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬TikTok¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¥º¤ê¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï°æ¾åÏÂ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢TSUZUMI¡ÊME:I¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¡ÈÊ¿À®¤ÎÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òµó¤²¤ë¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Buono!¤Î¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ËÜÈÖ½ªÎ»¸å¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤¿5¿Í¤Ç²Î¤¦»ö¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¸÷±É¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤ËÃç´Ö¤¬½ÐÍè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªº£Æü·Ð¸³¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¡È¥Ò¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¥á¥É¥ì¡¼2025¡É¤Ç¤Ï¡¢DJ KOO¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢ORANGE RANGE¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡×¤Î2¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
