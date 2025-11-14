“激動の1年”YouTuberいけちゃん、ランジェリーまとい“刺激的なボディライン”大胆披露
旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を集め、チャンネル登録者数76 万人超を誇るYouTuber・いけちゃんが、14日発売の『FRIDAY』（11月28日・12月5日合併号）の表紙&巻頭11ページ＆ソロメイキングDVD（47分）に登場する。
【別カット】Tバックで刺激的なボディラインを披露したいけちゃん
今回同誌では、12月10日発売のラストグラビア写真集『Afterglow』にも収められなかった、完全未公開となる秘蔵ショットの数々を掲載。真夏の南国・ベトナムを舞台に、美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増した艶やかなランジェリーショットも披露。“激動の1年”をおくったいけちゃんのスペシャルグラビアとなっている。
そのほか、3rd 写真集の発売が決定し史上最大露出に挑んだ本郷柚巴、ミスマガ2022 グランプリを受賞しドラマや映画でも活躍中の瑚々、初グラビアがスマッシュヒットを記録したインフルエンサー・名前はまだない。も登場する。
