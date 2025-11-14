日本での「28.6％」が示す村上宗隆の“欠点”　米記者がNPB三冠男の可能性を分析「今のままでは本塁打を打つか、打てなくなるかのどちらか」

米球界でも注目の的となっている村上(C)産経新聞社

和製大砲の“可能性”が議論の的となっている。

オフシーズンの風物詩である「ストーブリーグ」の真っただ中にある米球界でクローズアップされているのは、去る11月8日にポスティング公示がされた村上宗隆（ヤクルト）だ。

NPBキャリア8年で、通算265本塁打、同OPS.951を叩き出した“日本球界最強のスラッガー”を巡っては、すでにMLB複数球団関係者が獲得を熱望。現地時間11月10日からラスベガスで行われているGM会議においても、その存在は話題を生んだ。

いまだ25歳と若く、大きな伸びしろも残している村上。だが、そのポテンシャルに対しては、MLB挑戦に伴う“懸念”も一部で語られている。

米版『Yahoo! Sports』のジャック・ベアー記者は、「まだ25歳のムラカミは、9桁に上る大型契約を結ぶ可能性が高い」と指摘。米球界内での期待の大きさを伝えながら「彼がバットをボールに当てれば、必ず相手にダメージを与えるのは確かだ。しかし、ことMLBにおいてバットにボールを当てるのはかつてないほど難しくなっている」と指摘。村上のコンタクト率の低さを論じた。

確かに村上の三振率の高さはNPBでも際立ってはいた。三冠王に輝いた22年こそ空振り率31.7%、三振率20.9％ながらそこからの3年間で数値は悪化。上半身のコンディション不良で7月からの本格始動となった25年シーズンは、空振り率36.7％、三振率28.6％となっていた。