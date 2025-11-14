Ž¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£ÂÔË¾ÏÀ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¹¤ë¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢¥é¥ª¥¹¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê»îÎý¤Ç¤¢¤ëŽ£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï11·î17Æü¡¢¥é¥ª¥¹¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£22Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£10Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ÎÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÁò¤é¤ì¤¿ÉðÂ¢ÌîÎÍ¤È¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÉðÂ¢ÌîÅìÎÍ¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°Ë¬Ìä¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢³¤³°¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2006Ç¯¤Ë°ì²È¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢2018Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌ¾Ìç¹»¡Ö¥¤¡¼¥È¥ó¹»¡×¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë³¤³°·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÌò¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤Î¾·ÂÔ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤äÉû¼çÀÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤ËÎ×¤à¤Û¤«¡¢¥é¥ª¥¹ËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»ºÅÔ»Ô¤Î¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤òË¬¤ì¡¢»û±¡¤Ê¤É¤Î»ë»¡¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö½à¹ñÉÐ¡×¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹Â¦¤¬°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñ²È¸µ¼ó¤Ë½à¤º¤ëÀÜ¶ø¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÈÕ»Á²ñ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡Ö½à¹ñÉÐ¡×¤È¤·¤Æ¤Î°·¤¤¤À¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÉÐ¤È¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ºÇ¹â¤ÎÎé¶ø¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ø¼°¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë³°¹ñ¤Î¸µ¼ó¤ä¤³¤ì¤Ë½à¤¸¤ë¿ÍÊª¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¹ñ²¦¤äÂçÅýÎÎ¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òÉéÃ´¤·¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤è¤ë´¿·Þ¹Ô»ö¡¢Å·¹Ä¤È¤Î²ñ¸«¡¢µÜÃæÈÕ»Á²ñ¤Ê¤É¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ½»»¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËèÇ¯¹ñÉÐ¤Ï1¡Á2ÁÈ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬½à¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹Ä¼¼³°¸ò¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Å·¹Ä²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÆâ¿Æ²¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿°·¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢½é¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¸ÅÂå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¥é¥ª¥¹¤È¹Ä¼¼¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¥é¥ª¥¹¤Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ÊÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ£°ì³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÎ¦¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥é¥ª¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÅÚ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÊÄËë¤·¤¿ÆàÎÉ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Î¡ÖÀµÁÒ±¡Å¸¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢Ì¾¹áÌÚ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÍöÔúÂÔ(¤é¤ó¤¸¤ã¤¿¤¤)¡ÊÀµ¼°¤Ë¤Ï²«½Ï¹á(¤ª¤¦¤¸¤å¤¯¤³¤¦)¡Ë¡×¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹áÌÚ¤Î¸¶»ºÃÏ¤Ï¥é¥ª¥¹¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎË¬¤ì¤ë¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¡£ÅìÂç»û¤Ë¤¢¤ëÀµÁÒ±¡¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ»Éð(¤·¤ç¤¦¤à)Å·¹Ä¤È¸÷ÌÀ(¤³¤¦¤ß¤ç¤¦)¹Ä¹¡¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥ª¥¹¤È¹Ä¼¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¸ÅÂå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥é¥ª¥¹¤¬Àê¤á¤ëÃÏÍýÅª¤Ê´Ä¶¤«¤é¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ËÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬³°¸òÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÎòÂåÁíÍý¤âË¬Ìä¤¹¤ë¥é¥ª¥¹¤ÎÀ¯¼£À
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥é¥ª¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î±ç½õ¹ñ¡¢ODA¶¡Í¿¹ñ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ç½õ¤Ï¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î²þ½¤¤ä¥À¥à·úÀß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè»þÂå¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î½üµî¤Ê¤É¤ËµÚ¤Ö¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤â¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¡¢ÉÔÈ¯ÃÆÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬¥é¥ª¥¹¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¹Ä¼¼¤È¤Î±ï¤â¿¼¤¤¡£1999Ç¯¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜÉ×ºÊ¤¬¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©¼ÄµÜ¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¤â¡¢²È¶ÙÎà¡Ê¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ê¤É¡Ë¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤äÅìµþÂç³ØÁí¹ç¸¦µæÇîÊª´Û¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢âÃ»ÒÆâ¿Æ²¦¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»äÅª¤Ë¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Îº£¾åÅ·¹Ä¤â¡¢2012Ç¯6·î¤Ë¥¿¥¤¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥é¥ª¥¹¤Î3¥«¹ñ¤òÎòË¬¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ¸å¤ÎË¬Ìä¹ñ¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬ÌäÀè¤Ï¼óÅÔ¤Î¥ô¥£¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ç¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤â²ñ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎË¬ÌäÀè¤ÎÂ¿¤¯¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤â¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤À¤¬¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤ÎË¬ÌäÀè¤¬¥é¥ª¥¹¤Ç¡¢ASEAN´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ë°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤âÌîÅÄ¸µÁíÍý¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ß¸µÁíÍý¤äº´Æ£¸µÁíÍý¤â¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ª¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±À¯¼£Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Î¥é¥ª¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¿¼¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏµðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î¤â¤ÈÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¥é¥ª¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¹Ä¼¼³°¸ò¡×¤Î¿¿¹üÄº¤ò¼¨¤¹¥é¥ª¥¹¤Î¸ü¶ø
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬ºÇ½é¤ÎË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÂ¦¤Î¸ü¶ø¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¹Ä¼¼³°¸ò¡×¤Î¿¿¹üÄº¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¯¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬²Ì¤¿¤¹»ÈÌ¿¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½¼Â¤Î³°¸ò¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹Ä¼¼¤Ï¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤â¡¢´¿·Þ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤ò²þÁ±¤¹¤ëÌò³ä¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¹Ä¼¼¤ÏÀ¤½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤¬Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¹ñ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¥é¥ª¥¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÀÄÇ¯³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï1965Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âº£Ç¯¤Ç60¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÀÄÇ¯³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤¬½ÀÆ»¤Î»ØÆ³°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤ä³Ø·Ý°÷¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë¥é¥ª¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö½é¤ÎË¬ÌäÀè¡×¥é¥ª¥¹¤ÎÉ¬Á³À¤ÈÆÃ°ÛÀ
¤Þ¤¿¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡ÊÆüÀÖ¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÀÖ¤â¥é¥ª¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°åÎÅ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÈ¯ÃÆ¤Ë¤è¤ëÈï³²¼Ô¤Î»Ù±ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÆüÀÖ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¾®»ùÉÂ±¡¤ÎË¬Ìä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÛÃø¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Ä¼¼¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬³Ø½¬±¡ÃæÅù²Ê1Ç¯¤Î¤È¤¤Ë½ñ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï¡Ö»ä¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î°¦»Ò¡×¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ø²æ¤·¤¿Æ°Êª¤Î´Ç¸î¤ò¤¹¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÀÖ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Âç¤¤¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½é¤á¤Æ¤ÎË¬ÌäÀè¤Ë¥é¥ª¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤ÐÉ¬Á³Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¤À¤±¡¢¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤¬¡Ö¥é¥ª¥¹¿ÍÌ±Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬É½·ÉË¬Ìä¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¹ñ²¦¤Ç¤âÂçÅýÎÎ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤
¥é¥ª¥¹¤Ï¡¢14À¤µª¤ËºÇ½é¤ÎÅý°ì²¦Ä«¤È¤·¤Æ¥é¡¼¥ó¥µ¡¼¥ó²¦¹ñ¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²¦¹ñ¤¬3¤Ä¤ËÊ¬Îö¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¥é¥ª¥¹²¦¹ñ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àÁ´ÅÚ¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë·Á¤Ç1975Ç¯¤Ë²¦À¯¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²¦É×ºÊ¤ä¹ÄÂÀ»Ò¤ÏÈ¿³×Ì¿¤ÎÆ°¤¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢·ë¶É¤Ï¼ýÍÆ½ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤ÎÎäÀï¹½Â¤¤ÏÊø²õ¤·¡¢¼«Í³¼çµÁ¿Ø±Ä¤È¼Ò²ñ¼çµÁ¿Ø±Ä¤¬À¤³¦Åª¤ËÂÐÎ©¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¹ñ²È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¼çµÁ¤Î¹ñ²È¤È°Û¤Ê¤ëÀ¯¼£·ÐºÑÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤Ç¤â¼Ò²ñ¼çµÁ¤ÎÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ç¤Ï°ìÅÞÆÈºÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥ª¥¹¤â¥é¥ª¥¹¿ÍÌ±³×Ì¿ÅÞ¤Î°ìÅÞÀ©¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¹ñ¤Î1¤Ä¤ò°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤·¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÊÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¥é¥ª¥¹¤Ï²¦À¯¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢²¦¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈá·àÅª¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î²¦¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹ñ³°¤ËÃ¦½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤Î²¦¼¼¤È¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¹ÄÂ²¤¬¤½¤Î»þÂå¤Î¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤â´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¹ÄÂ²¤¬¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¾ã³²¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¹Ä¼¼³°¸ò¤Îµ®½Å¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë°¦»ÒÆâ¿Æ²¦
¤½¤ì¤Ë¥é¥ª¥¹¹ñÌ±¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¦¼¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¦¼¼¤ÏÉõ·úÅª¤Ç³°¹ñ¤ÎÀªÎÏ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¹ñ¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦À¯¤ÎÇÑ»ß¤«¤é»þ´Ö¤â·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌµ´Ø¿´¤Ê¹ñÌ±¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Ê©¶µÅÌ¤Ç¡¢²¦¼¼¤ÈÊ©¶µ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤ÇÊ©¶µ¤Î»û±¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²¦¤Î½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿²¦µÜÇîÊª´Û¤âË¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ç¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤¬ÂçÌò¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤Ê»îÎý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½½Ê¬¤Ê½àÈ÷¤Î¤â¤È¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤éÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁêÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½à¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¸ü¶ø¤µ¤ì¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ°ìÃÊÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¹Ä¼¼³°¸ò¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤òÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
