³¨ÉÁ¤¡ÖÊÒÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤...¡×¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¸¶°ø¤Ë12Ëü¿Í°Â¿´¡¡¡ÖÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤½¤¦¡×¡ÖÉÔ³Ð¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤â¤¿¡×
¡Ö1Æü¤º¤Ã¤ÈÊÒÌÜ¸«¤¨¤Ê¤¤...¤Ê¤ó¤Ç...ÉÝ¤¤...¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê´ã²Ê¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿½Ö´ÖÌµ»ö²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û790.6ËüÉ½¼¨¡¢12Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÌÜ¤Î°ÛÊÑá
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒÌÜ¤À¤±¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤È¤Ï......¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦·§Ìî¤Ý¤¯(¡÷kumano_poku)¤µ¤ó¤ÏÒì¤¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯11·î3Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢´ã¶À¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º¸Â¦¤Î¥ê¥à¤ò¡¢¥Ú¥ó¤¬´ÓÄÌ¡£¥Ú¥óÀè¤Î²£¤Ë¥ì¥ó¥º¤¬¥Ú¥¿¥ê¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÊÒÊý¤À¤±¥ì¥ó¥º¤¬¼è¤ì¤¿´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÊÒÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È......¡©
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
½±¤¤Íè¤ë¶²ÉÝ¡¢ÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ¡½¡½
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ´ù¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¤ªÃë¤´¤í¡£´ã¶À¤ò³°¤·¡¢Ãë¿©¤ò¼è¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢·§Ìî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤òºÆ³«¡£Éô²°¤ËÌá¤Ã¤ÆiPad¤È´ã¶À¤ò¤È¤ê¡¢Ãã¤Î´Ö¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÆÅÙ¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª³¨ÉÁ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæÊÒÌÜ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê...¡©¤È¤ªÃë¿²¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤ÉÊÒÌÜ¤Î¤Ü¤ä¤±¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤âÊÒÌÜ¤À¤±¤Ü¤ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿......¡×¡Ê·§Ìî¤Ý¤¯¤µ¤ó¡Ë
·§Ìî¤µ¤ó¤ÏÀïØË¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡©
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤µ¤é¤Ë¶²ÉÝ¤·¤¿¡£²¿¤«¤ª¤½¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
·§Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Êì¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤¬¤ä¤Ð¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦...¡×¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö...¤½¤ì¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¤¬³°¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢´ã¶À¤«¤é¥ì¥ó¥º¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²æ¤¬»Ò¤ÎÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÏÂçÇú¾Ð¡£·§Ìî¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡¢¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÜÌô¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÌÜ¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¿´¤·¤Ä¤Ä¡¢¸å¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ïÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
·§Ìî¤µ¤ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç12Ëü·ï¤ò¤³¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï...¸¶°ø¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´ÖÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Íww¡×
¡ÖÉÔ³Ð¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤â¤¿WWW¤ª¤á¤á¤¬Ìµ»ö¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê...¡×
¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÁ°ÊÒÌÜ¤Î¥ì¥ó¥º³°¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½éÊÒÊý¤À¤±¥ì¥ó¥º¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÆÞ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥¬¥ÍÀö¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ã¶À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡£»ë³¦¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï´ã¶À¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ (¥é¥¤¥¿¡¼:Met)