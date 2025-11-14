毎月5万円からコツコツ10年積立「ドルコスト平均法を徹底」45歳公務員男性のリアル運用益
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（44歳）、子ども（18歳、16歳）
▼金融資産
世帯年収：1200万円
預貯金：1500万円、リスク資産：2660万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：2660万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX／確定拠出年金：2015年から
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2018年から（旧NISAを利用していたかは不明）
2015年から野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXに「月5万円」、2018年からeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月10万円」の積立投資を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXが「元本600万円→評価額1100万円」、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）についてはスポットでも購入していると推察されますが「元本1200万円→運用益込1560万円」と、積み重ねがしっかり利益を生み出している様子です。
「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXは初期の伸び悩んだ時期を経て、6年目以降は年間5〜7％と安定した利益が出ている。全世界株式は2020年に大きく下落したがそれ以降は世界的な株価回復局面に乗り、プラス運用を継続しています」と投稿者。
ともに「長期運用による複利効果を実感できる推移」になったと振り返っています。
積立投資を続ける上では「市場の調整局面でも積み立てを継続し、ドルコスト平均法を徹底」することを心掛けているそうですが、やはり「株価が大きく下落した際は、精神的に耐えるのが苦しかった」と言います。
最後に、新NISAについては「つみたて投資枠と成長投資枠を併用し、非課税枠360万円をフル活用」していると教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
