◇プロ野球・巨人 秋季キャンプ（13日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）

巨人の秋季キャンプが最終日を迎えました。ピッチャー陣は走り込み、投げ込み、ウエイト＆トレーニングと日ごとにテーマを決め、追い込む日々が続きました。

杉内俊哉投手チーフコーチは「ちょうどいいバランスでできた」と評価。ケガ人がでなかったことについても、ホッと胸をなで下ろしました。

「この秋のキャンプ、短かったですが、この後、各自がどう思って練習するか。このキャンプが終わって、何もしない投手はきっと来年もかわらない結果だと思う。あとは選手たちの自覚次第ですね」

ブルペンで200球など、秋のキャンプでやったことを春のキャンプでも続けるのか聞かれると、「調整も入ってきますからね」と慎重な姿勢。「アピールもしないといけない選手に投げ込みをさせて、パフォーマンスが落ちて、『打たれたから2軍です』というのは、さすがにかわいそうなので、どうするか。1クールに1度は100球以上投げようという感じにするか、考えながらやっていきます」と続けました。

10月29日からの“地獄の秋キャンプ”を終え、個々の選手がこのオフにどんな練習を自身に課すのか。杉内コーチは2月1日に実戦でも投げられるような状態で来てくれればな、と締めくくりました。