NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ°ÃÊ¤ÎÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¡×½÷Ãæ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢ËÛÁö¡£¥È¥¤Ï¶Ó¿¥¤«¤é·î20±ß¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢ÍÎ¾ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿¤¤¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ë¡Ö¤Ð¤«¤Ë¤»¤ó¤Ç¤´¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Îµ¿Ç°¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÎ»ö¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤Ê¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¡×½÷Ãæ¤ò¸«¤Ä¤±¤í¤È¤¤¤¦¤·¡¢¶Ó¿¥¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë¡£¸½Âå¤Ê¤é¤Ð¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÁÊ¾Ù´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤â¤È¤Ë½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÍÎ¾ª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Ï½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë·ëº§¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤Ï¤½¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¥»¥Ä¤ò¾ª¤À¤È¸«Ðö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¡£Åö»þ¡¢¾¾¹¾¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ»æ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÈ¬±À¤ÎÆ°¸þ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÏ¸µ»æ¤Ë¤â¡Ö°¦¾ª¡×¤Îµ½Ò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Îã¤¨¤Ð1891Ç¯8·î9ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÈ¬±À¤¬µÏÃÛ¡Ê¸½ºß¤Ï½Ð±À»Ô¡Ë¤Ë³¤¿åÍá¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
Â³¤¯8·î15ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÈ¬±À¤¬µþºåÃÏÊý¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥»¥Ä¤òºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï°·¤ï¤º°¦¾ª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÎÆüµ¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë6·î¤È7·î¤Ë¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¥Î¾ª¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸øÊ¿¤ò´ü¤¹¤¿¤á¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÀµ¼°¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤¬É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1891Ç¯6·î¤Ë¾¾¹¾»ÔËÌËÙÄ®¤Î²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¬±À¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤Æ¸ÍÀÒ¾å¤ÎÆþÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿1896Ç¯1·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨À¾ÅÄ¤ä¿·Ê¹¤¬¡ÖºÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°¦¾ª¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢°ìÄê¤ÎÍý¶þ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÌäÂê¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤¬Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÊ¤Î¥»¥Ä¡Ö¿Í¤¬³§¡¢ÍÎ¾ª¡¢ÍÎ¾ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¡×
Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤ÎÍÌµ°ÊÁ°¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ÊÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö°¦¾ª¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
È¬±À¸¦µæ¤Î»ñÎÁ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹À¥Ä«¸÷¡Ö¥é¥Õ¥«¥Â¥ªŽ¥¥Ø¥ë¥ó¸¦µæ»ñÎÁ-1-Ž¢»³±¢¿·Ê¹Ž£¤Îµ»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡×¡Ê¡Ø»³±¢Ê¸²½¸¦µæµªÍ×¡Ù15¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³ØÊÔ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ñÎÁ²òÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥»¥Ä¼«¿È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹ 1988Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡È¾ª¡É¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÈÍÎ¾ª¡É¤ÏÊÌ¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿
¤æ¤¨¤ËÄ¹Ã«Àî¤Ï¥»¥Ä¤¬È¬±À¤Î½÷Ãæ¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È»öÂÖ¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥ó¤Î°Õ¿Þ¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÏÈà¤Î¾ª¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Û¤«¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Ðö¤µ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò¡¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢½÷Ãæ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÏµç¤æ¤¨¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤ÎÆ»ÆÁ´Ñ¤Ç¤Ï¾ª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Û¤ÉÌäÂê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍÎ¾ª¤À¤±¤ÏÊÌ¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï³«¹ñ¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²£ÉÍ¤Î¾ì¹ç³«¹Á¤«¤é2Ç¯¸å¤Î1861Ç¯¤Ë¤Ï¾¦¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï4Ëü2000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Á½÷À¤Ï2Ëü5000¿Í¤ÈÃËÀ¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½Õ¤òÇä¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢²£ÉÍ¤Î³«¹Á¤Ë¤è¤ë¹ÁÏÑÀ°È÷¤ÈÍ·³Ô¤ÎÀ°È÷¤ÏÆ±»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«¹Á¤È¶¦¤ËËëÉÜ¤ÏÉÊÀî¤ÎÍ·³ÔÏ°¼ç¤Ë1Ëü5000Î¾¤òÂßÉÕ¤±1860Ç¯¤Ë¹ÁºêµÈ¸¶¤ò·úÀß¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸½ºß¤Î²£ÉÍ¸ø±à¤Î¤¢¤¿¤ê¡Ë¡£
Åö½é¡¢³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë±þ¤¸¤ë¾«µ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËëËö¤Î·ÐºÑÄÀÂÚ¤È¶¦¤Ë»Ö´ê¼Ô¤ÏµÞÁý¤·¤¿¡£³«¶ÈÅö½é¤Ë¤Ï30¿Í¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Î¾«µ¸¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë100¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼þÊÕ¤ÎÁÇ¿ÍÌ¼¤Þ¤Ç¤â¤¬¡ÖÌ¼¤é¤·¤ã¤á¤ó¡×¤È¤·¤Æ°Û¿Í´Û¤ËÄÌ¤¤¡¢·î¤Ë30Î¾¤â40Î¾¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÊµÜÈøÅÐÈþ»Ò¡¦µÈÅÄ¾ïµÈ¡ÖÍÎ¾ªÈëÊ¹¡×¡ØÎò»Ë¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡Ù10¡¡ÆüËÜÊüÁ÷½ÐÈÇ¶¨²ñ¡¡1980Ç¯¡Ë¡£
¢£¡È³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Î½÷À¤¿¤Á¡É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Á¢Ë¾¤È¼»ÅÊ
¾åµ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤ÏÈæ³Ó¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÂç¹©¤ÎÄÂ¶â¤¬·î¤Ë2Î¾¤È¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¼ýÆþ¤ÏÇË³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç½îÌ±¤ÎÇ¯¼ý¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑ³Êº¹¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÁ¢Ë¾¤È¼»ÅÊ¤òÀ¸¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍÎ¾ª¤¬¾«µ¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅª¤Ê¡Ö¤ä¤Ã¤«¤ß¡×¤ÎÉôÊ¬¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¾ª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ò²ñÅª¤Ë¤µ¤Û¤ÉÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÍÎ¾ª¤À¤±¤¬ÊÎ»ë¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¶âÁ¬¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¡ÖÍÎ¾ª¡×¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¼ÂÂÖ°Ê¾å¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð²¼ÅÄ¤Î¡ÖÅâ¿Í¤ªµÈ¡×¤ÎÅÁÀâ¤¬¤½¤ì¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÈ¤Ï¤ï¤º¤«¤Î´ü´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¾¤»È¤¤¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤¿¤À¤±¤Î½÷À¤¬¡¢À¸³¶¡ÖÍÎ¾ª¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»þ´ü¤ËÆ±¤¸´Û¤Ë¶Ð¤á¤¿Â¾¤Î»Í¿Í¤Î½÷À¤Ï²¿¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¹çÍý¤ÊÊÐ¸«¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë·ÐºÑÅªÍø±×¤Ø¤ÎÁ¢Ë¾¤È¡¢¤½¤ì¤òµö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¾®Àô¥»¥Ä¤¬Æâ±ï¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÍÎ¾ª¡×°·¤¤¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£È¬±À¤Ï¡ÈÀ¤´Ö¤ÎÊÐ¸«¡É¤¬µö¤·¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿
Ä¹Ã«Àî¤â¡¢¤³¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤Ø¤ÎÁ¢Ë¾¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÈ¬±À¤Î·îµë100±ß¤Ï¸©ÃÎ»ö¤Ë¼¡¤°¹âµé¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¾¾¹¾¤ÎÊÆ²Á¡ÊÊÆ1¾£7Á¬8ÎÒ¡Ë¤«¤éÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð400ÀÐ¼è¤ê¤ÎÉð»Î¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤ì¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤¬ÍÎ¾ª¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈ¬±À¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÎ¾ª¤Î±´¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÁ÷¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦È¬±À¤Î·ã¤·¤¤È¿±þ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤«¤ËÆó¿Í¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬±®¤¨¤ë¡£È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤ÏÀµÅö¤ÊºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤ÎÊÐ¸«¤Ïµö¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÍÎ¾ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÉîÊÎ¤ÈÊÐ¸«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ¼£´üÆÃÍ¤Î¹ñºÝ·ëº§¤ò¤á¤°¤ë»ö¾ð¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÇÂ¿¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎºÊ¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤È¤Î¹ñºÝ·ëº§¤ÏÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´±Î½¤ÎÈøºê»°ÎÉ¤Ï¡¢1869Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥óÎ±³ØÃæ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ¸ì¶µ»ÕÂð¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¥Ð¥µ¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤È·ëº§¤·»°½÷¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èøºê¤ÏÀµ¼°¤ÊÆÏ¤±¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«ºÊ»Ò¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¹ñ¡ÊÆ¨Ë´¡©¡Ë¤·¡¢¹ñºÝÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÌÀ¼£¤ËÆþ¤ê¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ñºÝ·ëº§¤ò¤¹¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤®1873Ç¯¤Ë¤ÏÂÀÀ¯´±ÉÛ¹ð¤Ç½é¤á¤ÆÀ©ÅÙ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝ²¼½¤»Ò¡ØÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¹ñºÝ·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ³ØÅª¸¦µæ¡§ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÇî»ÎÏÀÊ¸¡¡2000Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÉÛ¹ð°Ê¹ß1897Ç¯¤Þ¤Ç¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ·ëº§¤ÏÌó265·ï¡¢¤¦¤ÁÉ×³°¹ñ¿Í¡¦ºÊÆüËÜ¿Í¤Ï180·ï¤Ç¡¢É×ÆüËÜ¿Í¡¦ºÊ³°¹ñ¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤è¤ê°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
ÃÝ²¼¤ÏÉ×³°¹ñ¿Í¡¦ºÊÆüËÜ¿Í¤Î¤¦¤Á30·ï¤Ï·ëº§Á°¤ËºÊ¤¬¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤Î30·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡Ö¾ª¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê2·ï¡Ë¡×¡ÖÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ê1·ï¡Ë¡×¡Ö¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê27·ï¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·ï¤Ï·ëº§Á°¤Ë¸Û¤¤¼ç¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î»Ò¶¡¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉÏº¤¤À¤Ã¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢¡È³Ð¸ç¤·¤Æ¡ÉÈ¬±À¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿
¤µ¤é¤ËÃÝ²¼¤Ï¡¢É×¤È¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¤ª¸Û¤¤³°¹ñ¿Í¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÝ²¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¿¦ÀÕ¤òÃ´¤¦³°¹ñ¿Í¤òÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤»¡¢Ä¹¤¯ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑ¼ÔÂ¦¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¹ñ¿ÍÂ¦¤«¤é½÷À¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò³°¹ñ¿Í¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÅö»þ¤Î»öÎã¤ò¼¨¤·¤¿ÉôÊ¬¡£ÅöÁ³¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î»öÎã¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢ÃÝ²¼¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç½÷Ãæ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î·èÃÇ¤ÏÆó½Å¤Î³Ð¸ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·úÁ°¤Ï¡Ö½÷Ãæ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¾ï¼±¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð³°¹ñ¿Í¤Î¤â¤È¤Ë½÷À°ì¿Í¤Ç½»¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤ÏÉÏº¤¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¤·¤ÆÈ¬±À¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£È¬±À¤Ï¡Ö¥»¥Ä¤ÎÃÎÀ¤È¶µÍÜ¡×¤Ë½Ö¤¯´Ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¬±À¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤òÃ±¤Ê¤ë¾¤»È¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¾ª¤È¤·¤Æ¤â°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥»¥Ä¤ÎÃÎÀ¤È¶µÍÜ¤Ë½Ö¤¯´Ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎµÞÂ®¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤´Ö¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÎ¾ª¤«¡×¤È¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤·¤¿À¾ÅÄ¤ÎÆüµ¤Ç¥»¥Ä¤ò¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¥Î¾ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤Îº¤ÏÇ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
À¾ÅÄ¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÈ¬±À¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢È¬±À¤¬¾ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öhousekeeper¡×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¾ÅÄ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¾ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½÷Ãæ¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤¬¡¢¥»¥Ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤ËÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£6·î¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÆ±µï¤ò»Ï¤á¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸ÛÍÑ¼ç¤È¾¤»È¤¤¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤ÎÆüµ¤Ë¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¥Î¾ª¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£À¾ÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¹¬±¿¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë