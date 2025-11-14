「出国税」という言葉をご存じでしょうか？ 正式には「国際観光旅客税」といい、日本を出国する際、日本人・外国人問わず1人1000円徴収されているもので、航空機や船のチケット代金に上乗せされています。

この出国税を引き上げる案が、政府与党内で検討されていることが分かりました。自民党の調査会では13日、具体的な引き上げ額が示され、今の1000円から3000円に、ビジネスクラス以上の旅客にはシステム改修などが整えば、5000円に引き上げることを求めたということです。

どうして今、引き上げの話があがっているのでしょうか？ 小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

■そもそも出国税とは？

なぜ引き上げるのかというと、オーバーツーリズム対策です。

そもそも出国税は、より多くの外国人観光客に来てもらうため、観光地を整備することなどを目的に、2019年に導入されました。昨年度の税収は約525億円と過去最大で、これまで駐車場の整備やゴミ箱の設置などに使われているということです。

日本を訪れる人は、去年3687万人と過去最多を更新し、年々右肩上がりで増えていますが、一方で観光地ではゴミのポイ捨てやマナー違反などが多く見られるようになり、一部の地元住民の生活に支障が出てしまっています。

政府は2030年には6000万人になることを目標としていて、さらにオーバーツーリズムが深刻化することが懸念されるため、出国税の税収を上げて対策を強化する狙いです。

■日本人も負担増なら…メリットは？

──対策のために必要なことかと思いますが、仮に3000円になったとすると、日本の4人家族が海外に行く場合、合計で1万2000円を徴収されることになるので、なかなかの出費になります。

経団連も先月、出国税を日本人からも徴収することについて「理解が得られにくい」として、日本人へのメリットが分かりやすくなるような対応をした方が良いと提言しています。

具体的には、日本人が、海外に旅行しやすくなるための支援や、インバウンド向けコンテンツ産業の支援などにも使えるようにすることが望ましい、としています。

──確かに、オーバーツーリズム対策のために、日本人も負担が増えるというのは「なぜ？」と思う人も多いかもしれませんよね。

航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんは、今の出国税1000円は諸外国と比較して安すぎるため、引き上げには賛成だとする一方で、「日本人も一律で負担が増えてしまうことは心配だ」と話していました。

こうした日本人の負担が増えてしまうことについては政府も問題視していて、ある政府関係者は増収分を使って、日本人がパスポートを取る際の手数料の引き下げにあてることもセットで検討しているとしています。

──政府は今月下旬にとりまとめる新たな経済対策に、出国税の引き上げなどについて盛り込む方針で、年末に向けて行われる来年度の税制改正の議論の中で、実施に向けて検討するとしています。

