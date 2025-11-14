¹Åç¡¦ºäÁÒ¡¡ÌÀ¤«¤·¤¿ÂÇ·âÌÌ¤ÎÄ©Àï¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¡¡ÂÎ¤Î²óÅ¾¤ÇÂÇ¤Ä¡ªÍýÁÛ¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡õ¿¹²¼
¡¡¹Åç¤ÎºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÉ¼Ô¤ËËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹°ì¿Í¸ì¤ê¡ØÌîµå¤Ï³Ú¤·¤¯¡Ù¡£Âè£´²ó¤ÏÂÇ·âÌÌ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£·î£±Æü¤«¤é»²²ÃÃæ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¡ÖÂÎ¤Î²óÅ¾¤ÇÂÇ¤Ä¡×´¶³Ð¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎÂÇ·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂÇ·â²þÎÉ¤ËÃå¼ê¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ºäÁÒ¾¸ã¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂÇ·âÌÌ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¹½¤¨¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¤Î½Ð¤·Êý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸úÎ¨ÎÉ¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö²óÅ¾¡×¤ÇÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÎ¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£º£¤Ï¤½¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Á°¤ËÈô¤ó¤Ç¤âÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îý½¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤ÎÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¾¡¼ê¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂÇÀÊ¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤è¤ê¤ÏÂÎ¤ò²ó¤·¤¿Êý¤¬¥Ð¥Ã¥È¤âÂ®¤¯¿¶¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤Î·Á¤òÂÇÀÊÆâ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç¸À¤¨¤Ðºå¿À¤Îº´Æ£µ±Áª¼ê¤ä¿¹²¼Áª¼ê¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ³Î¼ÂÀ¤Î¸þ¾å¤È¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡²óÅ¾¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÂÇ·â¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÏÆÊ¢¤Î¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç¡¢¾¯¤·Èò¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¼êÀè¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Âç¤¤¯Á´¿È¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¡£º£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡Íèµ¨¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½¾Íè¤Î·Á¤ËÌá¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¤¤¤¥â¥Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¡¢º£Ç¯¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤Ë¹Í¤¨²á¤®¤¿¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤·²á¤®¤ÆÊÑ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤ê¡££³·î¾å½Ü¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ£±·³¤Ë½é¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï£´·î²¼½Ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤¬¥×¥í£±£°Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾ï¡¹¡¢£³³ä£²£°ËÜÎÝÂÇ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÅê¹âÂÇÄã¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Ï²¼¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼ã¼ê¤âÂ¿¤¯ÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÍ¤¬º£¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¿¤«»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÀä¹¥Ä´¡¡ºäÁÒ¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¡££·Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ë¹ÈÁÈ¤Î¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡££±£°Æü¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡££²ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££±£²Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ï¹ÈÁÈ¤Î¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡££µÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£