【エリザベス女王杯】レガレイラは482kg…出走馬の調教後の馬体重
11月16日（日）に行われる第50回エリザベス女王杯（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
ヴェルミセル
馬体重：476
前走馬体重：468
11月13日（木）に栗東で計量
吉村圭司・栗東
エリカエクスプレス
馬体重：464
前走馬体重：462
11月12日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
オーロラエックス
馬体重：492
前走馬体重：488
11月12日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
カナテープ
馬体重：479
前走馬体重：468
11月12日（水）に美浦で計量
堀宣行・美浦
ケリフレッドアスク
馬体重：466
前走馬体重：458
11月13日（木）に栗東で計量
藤原英昭・栗東
ココナッツブラウン
馬体重：468
前走馬体重：460
11月13日（木）に栗東で計量
上村洋行・栗東
サフィラ
馬体重：478
前走馬体重：464
11月13日（木）に栗東で計量
池添学・栗東
シンリョクカ
馬体重：472
前走馬体重：466
11月13日（木）に美浦で計量
竹内正洋・美浦
ステレンボッシュ
馬体重：480
前走馬体重：472
11月13日（木）に美浦で計量
国枝栄・美浦
セキトバイースト
馬体重：474
前走馬体重：478
11月13日（木）に栗東で計量
四位洋文・栗東
パラディレーヌ
馬体重：508
前走馬体重：502
11月12日（水）に栗東で計量
千田輝彦・栗東
フェアエールング
馬体重：478
前走馬体重：464
11月12日（水）に美浦で計量
和田正一郎・美浦
ボンドガール
馬体重：458
前走馬体重：458
11月13日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
ライラック
馬体重：464
前走馬体重：458
11月13日（木）に美浦で計量
相沢郁・美浦
リンクスティップ
馬体重：490
前走馬体重：480
11月13日（木）に栗東で計量
西村真幸・栗東
レガレイラ
馬体重：482
前走馬体重：472
11月13日（木）に美浦で計量
木村哲也・美浦