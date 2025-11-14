福島に全員集合…女性ジョッキー騎乗馬
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・11月15日（土）
福島
2R ゴッドカインド
3R ダーリンダーリン
4R タナスーペルノーバ
5R タイキヴィグルーズ
7R セイウンデセオ
8R グローリアミノル
12R ニシノヒミチュ
・11月16日（日）
福島
1R スマートバニー
2R ヴァリオーサ
3R ユイノコキュウ
6R ブラックレジェンド
7R ブライティアブーケ
8R ディニトーソ
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・11月15日（土）
福島
4R サフランメロディ
・11月16日（日）
福島
8R アップフルーク
【新潟6R】永島まなみが今年の18勝目…コンフォルツァで抜け出す永島まなみは8鞍
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・11月15日（土）
福島
6R ラテライト
7R ブルーレース
9R エルオンセ
11R ハンベルジャイト
12R グランテレーズ
・11月16日（日）
福島
2R ジュルナール
3R ニシノジェダイ
8R ビーコング
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・11月15日（土）
福島
2R アスゴッド
4R エコロアビス
6R プルーヴンウィナー
7R イリスアスール
12R サウンドレイラ
・11月16日（日）
福島
1R パープルウインド
3R レーヴドレフォン
9R スターオブロンドン