¡Ú¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¡ÛÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇ¯´ÖÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬»Ë¾åºÇÂ¿¤Ë¡Ä³«¾ì°ÊÍè¤Î¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·
¡¡11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤ÏÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇ¯´ÖÆþ¾ì¿Í°÷¤¬6Ëü1614¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿À®9Ç¯ÅÙ¡Ê1997Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î³«¾ì°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¿ô»ú¤Ç¡¢Æ±¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥óÆþ¾ì¿Í°÷¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ£ÅÄºÚ¼·»Ò¸µµ³¼ê¡¢ÌçÊÌ¤ÇÍ¶Æ³ÇÏµ³¾è¡Ä°úÂà¸å½é¤ÎÇÏ¾å»Ñ¤Ë´¿À¼2000¿ÍÄ¶¹¹¿·
¡¡½¾Íè¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤Ï¡¢Ê¿À®31¡¦ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¡Ê2019Ç¯ÅÙ¡Ë¤ËµÏ¿¤·¤¿5Ëü9545¿Í¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤òÌó2000¿Í¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃíÌÜ¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Íè¾ìÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£