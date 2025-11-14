まさかあの人が？友だちの「優しそうな夫」のDV現場と正体に戦慄！【ママリ】

話しやすく、人なつっこいタイプだという、友だちの夫。しかし、子どもを叱る時に頭を叩いたり、友だちに対しては物を投げたり、首を絞めたりと、暴力的な面もあるそう。そういった行動は、DVやモラハラだと投稿者さんは思っているものの、友だちはそこまでは思っていない様子です。友だちの夫の裏の顔に、「これが典型的なDV男なのか」と思ってしまったそうです。

いい人に見えるのに…裏の顔におどろきを隠せない

なんかもう友人の旦那さん怖い😱

面識あってこの間も家族総出で一緒に遊びに行きました。

とても話しやすい方で、かなり人懐っこいと言うか誰にでも話しかけるタイプの人です。

歳も私の旦那と同じで、思考も旦那そっくりなので余計に親しみやすいのかもしれないですが、実はこの旦那さんDVモラハラ男で時々友人からLINEが来ます😅

旦那が1度2人で飲みに言ってた事があるんですが、何話したのか聞くと、育児とか色々聞かれたらしく、子供が悪いことした時に怒ると嫁と喧嘩になるなど言われたらしく、友人は旦那が子供の頭を叩くのがいやなようで、おそらくそれで揉めたんだと思います。

それに対して私の旦那は「わかるで、小さい頃自分もそうやって育てられてきたんよな」と言うと「そうそう!」と言ってたらしく、私も旦那とその件で揉めたことがあるので恐らくこればかりは育てられた環境によるのかなぁと思ってます。

旦那も友人の旦那さんも男兄弟なので女親と男親の育てられ方の違いかなぁと😓

どの道まだ小さい子の頭を叩くのは良くないので私は旦那にお尻叩くように言いました。

一緒に出かけていても子供大好きそうだし、夫婦仲良さそうなのにうちの旦那と家に帰ってから「あんないい人やのにDVなんやなぁ～」と毎回言っています(笑)

書き忘れてましたが、友人はクッキーの型を頭に投げられたり首絞められたり等されたことがあるようです。

そんな人に全然見えないのでこれが典型的なDV男なのか....と思いました。 出典：

友だちから夫のことで、度々、相談を受けているという投稿者さん。



どんな理由であれ、暴力を振るうというのは、許されない行為です。自分がそうやって育ったからといって、暴力を正当化する理由にはなりません。普段はいい人…とのことですが、外面がいいところが、余計にこわいなと感じてしまいます。



友だちはDVやモラハラを自覚していないとのことですが、子どもを叩くことに関しては、違和感を抱いているはず。どんな理由であれ、暴力はおかしいと早く気付いてほしいですよね。

DV夫に「こわい」という声が

この投稿にママリではこんな声がありました。

大抵そういう人って外面は良いんですよね…。

いくら気さくでも中身知っちゃうと怖いですね😓 出典：

どんなにいい人だとしても、暴力を正当化する人というのはこわく感じてしまいますよね。



友だち自身が、DVやモラハラに気付き、夫に変わってほしいと思わない限り、どうしようもないとは思います。ですが、友だちとして、「普通ではない」と伝えることはできるのかなと思います。



相談してくるということは、少なからず友だちも困っていたり、悩んでいたりするはずです。まずは友だちが、夫のDVやモラハラに気付いてくれることを願うばかりですね。

