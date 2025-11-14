◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）

日本ラグビー協会は１４日、１５日（日本時間１６日）のウェールズ代表戦に向けた日本代表の試合登録選手を発表した。１２月に２７年Ｗ杯オーストラリア大会の組分け抽選会を控える中、世界ランク１２位以内を目指す同１３位の日本代表。１２位の相手と敵地で迎える一戦に向け、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「勝利して、よりチームを引き上げたい」と腕をまくる。

今秋の大一番前には、代表９２キャップで主軸のＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が「コンディション都合」のためチームから離脱。この日指揮官は「ふくらはぎのケガ」と明かした。「週のあたまにどうにかやろうとしたが、メディカル的に３７歳に奇跡も起きず。どうにもならないケガだった」。大きな痛手となったが「一つよかったのは、若手選手が、彼にチームから離れないでくれと言いに来たというところで、彼自身が感銘を受けていた。それはチームとしていいなと思う。あとはジャパンのために、みんなが必死に戦うだけ」とうなずいた。

日本は１０月のオーストラリア戦を１５―１９の接戦で落とすと、南アフリカ戦（７―６１）、アイルランド戦（１０―４１）と大敗。リーチらＦＷ陣を欠くが、一方で新たに代表資格を得た２０８センチのロック、ホッキングス（東京ＳＧ）ら初キャップに挑む選手も名を連ねた。「全ての試合が大事で、無駄な試合はない。本当にランキングなどは考えていなくて、一戦一戦戦う、相手にどう仕掛けるか、どう強みを消すかに集中している。ランキングなどの話に関しては、記者の方たちが話題にしてもらったらいい。チームとしてはそこは全く気にしていない」とジョーンズＨＣ。一戦必勝で残す２試合に挑む。