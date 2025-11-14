「カーテンを閉めていいなんて、言わなきゃよかった」棋士・木村一基が藤井聡太との「30歳差対決」で後悔したワケ

若き天才棋士・藤井聡太が、ベテラン棋士・木村一基に挑んだ「王位戦七番勝負」。「30歳差対決」として注目を集めたこの勝負で、木村は今でも後悔しているひと言があるという。藤井の強さの秘密がうかがえるこのエピソードについて、木村みずから振り返る。

※本稿は、村瀬信也（書き手）・木村一基（話し手）『50代、それでも戦い続ける』の一部を再編集したものです。

注目を集めた藤井聡太との「30歳差対決」

若手が強い――。将棋界ではいつの時代も言われることだが、近年はその傾向に拍車がかかっている。七冠の藤井聡太は23歳で、もう一つのタイトルの叡王を保持している伊藤匠も同い年だ。タイトル戦に出る棋士も、ほとんどが20代か30代で占められている。

木村一基は現在52歳。注目を浴びる舞台では、親子の差と言っていいほど年が離れた彼らと当たることが増えた。次代を担う俊英たちとの対戦は、上を目指すためには避けて通れない勝負であると同時に今後も第一線で戦えるかどうかが問われる場でもある。

そうした勝負の中で特に注目を集めたのが、2020年に行われた王位戦七番勝負だ。木村にとっては初防衛戦で、挑戦権を獲得したのが当時高校3年生の藤井だった。開幕時点で藤井は17歳。木村はその直前に47歳になっていて、「30歳差対決」としても話題になった。

タイトル保持者という立場だけでなく、大舞台での経験も藤井よりはるかに豊富だったが、木村に守りの意識はなかった。第1局の前日、木村はこう述べた。

「藤井さんは絶好調。挑戦者の気持ちで臨みたい」

成績も将棋の内容も日に日に充実していく藤井が相手とあって、厳しい戦いになることを木村は誰よりも身にしみて認識していた。

第1局は振り駒の結果、藤井が先手に。戦型は藤井が得意とする角換わりになり、藤井が勝利した。札幌で指された第2局がシリーズのポイントとなる一局となった。

事前の研究が生きにくい展開になれば……

七番勝負の開幕前、木村はこう考えていた。

「角換わりで戦うのはきついけど、他の戦型で戦えばチャンスがあるのでは」

その「他の戦型」の一つが、日ごろからよく採用していた相掛かりだ。角換わりに比べて指し手の自由度が高く、乱戦になりやすい。自分が先手の時にそれに誘導すれば、相手も受けて立つだろう。事前の研究が生きにくい展開になれば、勝機はあるはず――。

木村の先手で迎えた第2局は、思惑通り相掛かりになった。あまり想定していない局面へと進んでいったが、乱戦模様になったのはある意味想定していた通りだった。

木村は中盤でうまく立ち回り、ペースをつかむ。着実に相手陣に迫り、はっきり優勢を自覚していた。

「順調にいけば勝てると思いました」

しかし、そこから藤井が粘る。木村の攻勢が続くが、なかなか決め手を発見できない。

「自分が間違えそうな雰囲気はあった。本当にそうなってしまった」

双方1分将棋となる熱戦を制したのは藤井だった。

結果的に、この逆転負けが大きく響いた。第3局は矢倉を採用した藤井に巧みに攻められて敗戦。第4局は第2局と同様に先手の木村が相掛かりに誘導したが、藤井の対応が的確で敗れた。

シリーズ0勝4敗でタイトルを手放す結果となった。

木村はこう振り返る。

「やっぱりミスが少ないなと。角換わり以外になれば何とかしたいと考えていたけれど、思った以上にきつかったですね」

「考え続けられる力」を持つ藤井聡太

藤井とのタイトル戦で木村が感じたのは「よく考えるな」ということだった。

兵庫県の有馬温泉で指された第3局。2日目の中盤に難所を迎えている頃のことだ。午後に入って日の向きが変わり、次第に藤井の体にも日差しが当たるようになった。

真夏なので暑さを感じるはずだが、藤井はそれを気にするそぶりも見せず、考え込んでいた。その後、運営の担当者が対局室に入り、木村の了解をとったうえでカーテンが閉められた。

木村はこう振り返る。

「カーテンを閉めていいなんて、言わなきゃよかった。藤井さんが焼け焦げてひからびるのをじっと待っていればよかった。悪手を指したなと思いましたよ（笑）」

藤井の「考え続けられる力」を物語るエピソードは数多い。藤井に破られるまで最年少名人の記録を保持していた谷川浩司は、かつて筆者が取材した際、B級2組順位戦で対戦した時のことを振り返って、こう語った。

「藤井さんは自分の手番の時だけでなく、相手の手番の時も盤面に集中していた。夕食休憩の際に夕食を終えて対局室に戻ると、すでに対局中のような姿勢で盤に向かっていた」

当事者だからこそ知り得る勝負の厳しさ

最近の朝日新聞のインタビューでも、こんなやりとりがあった。藤井は1日制で持ち時間6時間と最も長い順位戦について問われ、「指してみると、6時間はあっという間。疲れて集中力が落ちてしまったことはなかったと思います」と答えたのだ。

時に深夜に及ぶ長丁場の戦いは著しい疲労を感じる棋士がほとんどのはずだが、藤井は違う。若くて体力があるからというだけでは説明がつかないだろう。考えることを苦にしない藤井にとっては、持ち時間は長ければ長いほど好都合と言えるのかもしれない。

持ち時間が長いタイトル戦は、トッププロ同士が死力を尽くして戦う勝負の場だ。そこで繰り広げられる読みと読みのぶつかり合いは、当事者しか味わえない濃密な体験と言える。

誰よりも考えることが好きな藤井と戦うことは、棋士にとっても貴重な経験なのではないか――。

そんなことを考えながら、藤井とタイトル戦を戦ったことをどう捉えているかを問うと、木村はこう答えた。

「どの将棋も悔いが残っています。もうちょっと準備できたはずなんじゃないかって、改めて思い出しますね。1回も勝っていないし、そういう意味ではやらないほうがよかったのかなと思います」

真顔のままの表情は、当事者だからこそ知り得る勝負の厳しさを物語っていた。

