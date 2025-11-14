＜気持ち悪い関係＞やっぱり！嘘をついた夫「女性と会ってたよね？」スマホに証拠が…【第3話まんが】
私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタは週末になるたび、学生時代の仲間と会うと言って出かけて行きます。しかし最近はメンバーが減って、マナさんと2人だけなのだとか。家族そっちのけでよその女性と会われて、私の我慢も限界です。腹が立った私は「またマナさんと会ったら離婚する」と言い渡し、シュンタもやっと反省したかのように見えました。しかし週末になるたび遊びに出かけるのは相変わらずで……？
私が離婚も考えていると伝えてから、シュンタの口から「マナと遊びに行く」という言葉は聞かれなくなりました。でも、外出の回数が減ったというわけではまったくなく……。会っているのは他の友だちだと言っていますが、どう考えても不自然です。
シュンタのスマホには案の定、マナさんとのやりとりが……！ シュンタは私を裏切った上、平然と嘘をついていたのです。「マナさんと会うなら離婚」って、私はハッキリ言ったのに。翌朝、私は起きてきたシュンタを問い詰めます。
私はシュンタに嘘をつかれていました。それを知った私は夜のうちに荷物を用意。翌朝事実を確認すると、カイの手を引いてそのまま実家へ向かいました。シュンタは後ろで「おい！ 待ってくれ！」と言っていましたが、その声に振り向くことはありませんでした。
こちらは離婚まで持ち出したというのに、シュンタは私の嫌がることをやめてくれなかったのです。シュンタのスマホには、証拠となるマナさんとのやりとりが残っていました。シュンタは「やましい関係はない」と反論しますが、そういう問題ではないのです。もうシュンタを信じることはできません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
