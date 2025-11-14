·§ËÜ¡¦¹ÓÈø¤ÎÂ¤·Áºî²È¤¬¼«ÂðÉßÃÏ¤ÇÌî³°Å¸
¡¡·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ôºß½»¤ÎÂ¤·Áºî²È¡¢»³ËÜÅ°É×¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¼«Âð¤ÎÉßÃÏÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Ìî³°Â¤·ÁÅ¸¡Ö¥Ñ¥é¥¤¥½¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¤Î¾®·Â¡Ê¤³¤ß¤Á¡ËÅ¸¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÑÉÊ¤äÇÑºà¤Ê¤É¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¶õ´Ö·Ý½Ñ¡Ë¤ÎºîÉÊÌó50ÅÀ¤òÉßÃÏ¤Î³Æ½ê¤ËÅ¸¼¨¡£¾®Æ»¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊÅ¸¤À¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£12·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ê·îÍËµÙ¤ß¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï³«ºÅ¡Ë¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢ÏÂ¿åÄ®¤Ê¤É¶áÎÙ¤ÎÈþ½ÑÅ¸¤Ë½ÐÅ¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¸µ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤è¤¦¡×¤ÈºòÇ¯¤«¤é¡¢¼«Âð¤È¥¢¥È¥ê¥¨¤¬¤¢¤ëÌó1¡¦4¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎµÖÎÍÃÏ¤Ë¾®Æ»¤òÀ°È÷¤·¡¢Æ»¤Ë±è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉýÌó10¥»¥ó¥Á¤ÎÇö¤¤ÈÄºà¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢ÏÑ¶Ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÚ¡¹¤Î´Ö¤Ë½ä¤é¤»¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡£¸Ï¤ì¤¿ÃÝ¤ò»ÙÃì¤Î¾å¤Ë¤ä¤¸¤í¤Ù¤¨¤Î¤è¤¦¤ËºÜ¤»¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢É÷¤¬¿á¤¯¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤ê¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤âºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤óÊý¤Ï¹ñÆ»208¹æ±è¤¤¤Î¹ÓÈø»ÔÌî¸¶711¤Î7¡£³«¾ì»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¡Á¸á¸å5»þ¡£»³ËÜ¤µ¤ó¡á0968¡Ê68¡Ë3439¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë
