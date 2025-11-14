ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ¤ÎÀìÌç¹»À¸¤¬¡ÖÀÐºäÀÐ¾öÆ»¡×À¶ÁÝ
¡¡ÂçÊ¬¸©Î©ÆüÅÄ¹âÅùµ»½ÑÀìÌç¹»¡ÊÆüÅÄ»ÔÄ«Æü¥±µÖ¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢²Ê¤Î·±ÎýÀ¸20¿Í¤¬11Æü¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿Æ±»Ô²Ö·î¤Î¸©»ØÄê»ËÀ×¡ÖÀÐºäÀÐ¾öÆ»¡×¤òÀ¶ÁÝ¤·¤¿¡£Æü¤´¤í³Ø¤ó¤ÀÂ¤±à¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÀÐ¾ö¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Íî¤ÁÍÕ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐºäÀÐ¾öÆ»¤Ï¡¢ÆüÅÄÂå´±½ê¤ÈÃæÄÅ¡¦±§º´»ÍÆü»Ô¤Î¿Ø²°¤ò·ë¤ÖÆüÅÄ±ý´Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¸òÄÌ¤ÎÆñ½ê¤Î»Ô¥ÎÀ¥¤«¤éÉúÌÚÆ½¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢1850¡Ê²Å±Ê3¡ËÇ¯¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡£±äÄ¹1260¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý2¡¦2¡Á2¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀÐ¾ö¤ÎÆ»¤Ç¡¢Ê¸²½Ä£¤Î¡ÖÎò»Ë¤ÎÆ»É´Áª¡×¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢²Ê¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Í¤Î°Õ»×¤Èµ»½Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¼é¤í¤¦¤È1998Ç¯¤«¤éËèÇ¯À¶ÁÝ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤Ï2ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Æ»¤òÊ¤¤¦Íî¤ÁÍÕ¤ä»Þ¡¢¾®ÀÐ¤òÃÝ¤Ü¤¦¤¤äÁ÷É÷µ¡¤ÇÊ§¤¤¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡20¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤ÎÍÀîÂó¼Â¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ï¡ÖÆüÅÄ¤Î¼«Á³¤ò¼é¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤Èº£½Õ¡¢¾¼ÏÂ³Ø±à¹â¤òÂ´¶È¸å¤ËÆþ³Ø¡£¡ÖÅ·ÎÎÆüÅÄ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÀÐ¾öÆ»¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Îº´Æ£¾®»Þ»Ò¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢70ºÐ¤òµ¡¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤ÈÂ¤±à¤ò³Ø¤Ö¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ»¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£À¶ÁÝ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¾öÆ»¤Ç¤Ï16Æü¡¢Âè28²óÆüÅÄ±ý´Ô¡ÖÀÐºäÀÐ¾öÆ»¡×¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¸áÁ°10»þ¤Ë¡¢Æ±»Ô»Ô¥ÎÀ¥Ä®¤Î²Ö·î¤Õ¤ì¤¢¤¤¸òÎ®´Û¹¾ì¤ò½ÐÈ¯¡Ê¾®±«·è¹Ô¡Ë¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤âÉÔÍ×¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë