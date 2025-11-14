業務用食品卸などを手がける岩田産業（福岡市）グループ主催の「SDGs（持続可能な開発目標）アイデアコンテスト」高校生の部で、熊本県玉名市の北稜高造園科が最高賞に次ぐ優秀賞を受賞した。コンテストは、食に関連した社会課題の解決がテーマで2回目。学校の実習で出る剪定（せんてい）枝を活用したキノコ栽培などについて、「廃棄物を再活用した資源循環の取り組みが素晴らしい」と評価された。

指導した実習教師の松岡泰裕さん（38）によると、取り組みが始まったのは2021年。造園科の樹木管理の実習で毎回排出し、廃棄物として処理している剪定枝を有効活用できないだろうか、という声が生徒たちから上がった。地元の造園業者に聞くと、大量の剪定枝は処理業者に有料で焼却してもらっており、環境と経営の両面で課題になっていることも分かった。

造園科は同年から、業者の排出分も引き取り、さまざまな樹種の剪定枝をチップ化して交ぜ、キノコの培地として活用することに挑戦。地元のキノコ生産者の助言も受けながら、昨年までにヒラタケとエノキタケの栽培に成功した。抗菌作用がある樹種も交ぜたが、キノコの菌の増殖に支障がないことも分かったという。

次に課題になったのが、キノコ収穫後の培地の再活用。地元のコメ農家から通常は廃棄される米ぬかをもらい、廃培地と交ぜて切り返しを続けると、約3カ月で腐葉土のように変化した。これを使ってダイコンやコマツナなどを栽培し、昨年はイベントなどで販売した。大きく育ち、食味アンケートでも好評だったという。

コンテストは9月に福岡市で最終審査会があり、造園科2、3年生6人が発表した。3年の竹内歩さん（17）は「これからも造園を通して環境に配慮した活動を続け、地域を盛り上げて造園の魅力を発信したい」と意気込む。松岡さんは「若い力が地域の発展につながるように活動を支えていきたい」と話した。（宮上良二）