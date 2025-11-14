長崎市立山1丁目の長崎中は5日、2、3年生に向けた起業体験学習の一環で、地域住民や保護者を集めた「株主総会」を開いた。生徒たちが“起業”した六つの会社の収支報告があり、事前に“出資”していた住民らに配当金が配られた。社会に出た際の「生きる力」を養うための授業で、今年で2回目という。

対象の2学年の計116人は4月ごろから数十のグループに分かれて起業内容を考え、コンペで6社に絞り込んだ。7月に保護者や地域住民に対する予算や商品内容についてのプレゼンテーションを行い、1株500円で“株式”を発行。手作りの商品を文化祭などで販売した。

株主総会では、6社の社長となった生徒たちがスライドを使いながら、企業理念や開発した商品を紹介し、収支を報告した。全社黒字だった。

香りを通してリラックスする時間を提供することを目指した「Fragrance（フレグランス）」は、香り袋やアロマボトル、消臭剤を計450個製作。それぞれ250〜300円で販売して5万9250円を売り上げ、株主への配当は650円だった。売り上げの一部を県社会福祉協議会に寄付するという。

家庭にあった端切れからコースターやヘアゴムを作った3年の山口月花（るか）さん（15）は「会社としてみんなで商品を作り、お金を稼いで地域貢献ができたのは良い経験だった」と話した。（高平路子）